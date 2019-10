Le Bloc québécois gagne du terrain dans la province tandis que les libéraux ralentissent, révèle un sondage publié dimanche. Alors qu’ils étaient en avance de 21 points de pourcentage la semaine dernière au Québec, les libéraux ne sont plus qu’à 12 points devant le parti d’Yves-François Blanchet.

Thomas Dufour

La Presse

Le sondage a été mené jeudi dernier, avant le débat en français, par l’entreprise Abascus Data. Quelque 3000 Canadiens ont participé. Le sondage a été réalisé en anglais seulement.

Les résultats sont clairs : le Bloc et le NPD montent dans les intentions de vote tandis que les libéraux et les conservateurs stagnent.

« Pendant les quatre premières semaines de la campagne, les intentions de vote n’ont presque pas bougé. Dans la dernière semaine, on a pu remarquer des changements importants », note David Coletto, PDG d’Abascus Data.

Les conservateurs et les libéraux sont au coude-à-coude avec 32 % des intentions de vote. Le Bloc a gagné 6 points de pourcentage au Québec au cours de la semaine pour atteindre 25 % des intentions de vote. Le NPD a gagné deux points au Canada au cours de la même période, se situant maintenant à 18 %.

Quatre électeurs sur dix pensent que le Parti libéral du Canada formera le prochain gouvernement. Trois personnes sur dix croient que ce sera les conservateurs.

L’appréciation des chefs

La semaine a été marquée par une forte hausse de la popularité de Jagmeet Singh. Près de 41 % des personnes sondées ont affirmé avoir une image positive du chef néodémocrate. Il y a une semaine, M. Singh se situait à 32 %.

Le Québec fait exception à cette règle. Le chef du NPD n’a pas beaucoup progressé dans l’opinion publique au québécois, passant de 31 % à 33 % d’appréciation.

Le parti d’Andrew Scheer ne suscite pas beaucoup d’engouement auprès des Canadiens, selon les sondeurs. « Si M. Trudeau doit encore convaincre les gens de lui accorder un second mandat, M. Scheer est le chef qui a eu le moins de succès dans sa campagne : ses projets n’ont pas capté l’attention des Canadiens et son image a déçu les électeurs davantage qu’elle les a attirés. », croit Bruce Anderson, président d’Abascus Data.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Le chef libéral Justin Trudeau et le leader conservateur Andrew Scheer lors du débat en français de jeudi

Il croit que l’intérêt pour les conservateurs vient d’un ras-le-bol du gouvernement libéral davantage que d’un réel engouement.

Le vote en fonction de l’âge

Les électeurs plus âgés votent davantage pour le Bloc québécois que les plus jeunes. Seulement 1 % des 18-29 ans voteront pour le Bloc au Canada, contre 9 % des 60 ans et plus.

Les conservateurs sont eux aussi plus populaires auprès des électeurs plus âgés, passant de 26 % d’appui auprès des 18-29 ans à 38 % auprès des 60 ans et plus.

Le NPD obtient l’effet inverse avec un succès plus important auprès des jeunes. Les 18-29 ans appuient le NPD à 26 % contre 12 % pour les 60 ans et plus.

L’appui pour les libéraux est stable à près de 32 % chez toutes les tranches d’âge. Les verts aussi obtiennent un appui assez uniforme.