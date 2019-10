Elizabeth May

Elizabeth May veut mieux servir les anciens combattants

(Charlottetown) Le Canada a besoin d’un « réexamen national » des questions touchant les anciens combattants, a indiqué samedi la cheffe du Parti vert Elizabeth May.

La Presse canadienne

Elle a promis de mettre en branle son processus dès une éventuelle arrivée au pouvoir des verts.

Mme May mène campagne dans les provinces maritimes. Elle a fait son annonce à Charlottetown, sur l’Île-du-Prince-Édouard, là où le ministère des Anciens Combattants à son siège social.

Plusieurs anciens combattants en veulent aux conservateurs et aux libéraux des modifications apportées à leur région de pension et le manque d’appui à ceux qui ont été blessés en devoir.

Le Parti vert s’est engagé à « rétablir les paiements périodiques au niveau d’avant 2006. Mme May s’est aussi engagée à abroger “l’article de la Loi sur les pensions de retraite qui prive de pension les conjoints survivants de certains travailleurs, y compris ceux de la GRC, et les anciens combattants qui se sont mariés après 60 ans. »

Selon elle, il ne s’agit d’une première étape d’un chemin menant vers un plus grand examen de la manière dont le pays traite ceux qui l’ont servi militairement.

Mme May a souligné que ce n’est pas seulement une chose juste à faire, mais cela aussi permettrait de rassurer ceux qui choisissent de faire carrière dans les Forces armées canadiennes qu’ils ne seront pas abandonnés s’ils se font blesser en devoir.