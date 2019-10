Journalistes et chroniqueurs seront sur le qui-vive pour vous rapporter non seulement les événements de la soirée électorale, mais aussi pour partager leurs réflexions sur l’impact du nouveau gouvernement au pouvoir sur le paysage politique canadien.

LA PRESSE

De Montréal à Régina, nous serons sur place pour vous transporter dans le camp respectif des gagnants et des perdants, en texte et en vidéo. En plus de la réaction des chefs et de leur entourage, nous publierons une rétrospective des moments forts de leur course et leurs principaux engagements.

Vous pourrez consulter tous les résultats pour chacune des circonscriptions du pays sur une carte interactive. De plus, nous résumerons pour vous les candidats qui ont livré de chaudes luttes et ceux qui ont causé la surprise.

Joël-Denis Bellavance, notre chef de bureau à Ottawa, analysera tous les aspects du choix des Canadiens pour nous donner un aperçu de la suite des choses. À Québec, Denis Lessard se penchera sur les conséquences des résultats du point de vue du gouvernement Legault.

Les enjeux s’annoncent nombreux. Ferons-nous face à un gouvernement majoritaire ou minoritaire? À un retour en force du Bloc? À un recul dans la lutte aux changements climatiques? À une confrontation sur la loi 21? D’Yves Boisvert, à Stéphanie Grammond, tous nos chroniqueurs vedettes offriront leur perspective au lendemain du vote fatidique.