(Ottawa) Justin Trudeau a profité d’une rencontre avec des militants, vendredi à Ottawa, pour critiquer la plateforme conservatrice avant même qu’elle n’ait été dévoilée.

La Presse canadienne

M. Trudeau a provoqué rires et applaudissements dans la foule en faisant remarquer qu’« on ne sort pas son meilleur travail à 18 h le vendredi d’un long week-end ».

Le chef conservateur Andrew Scheer doit présenter la plateforme électorale de son parti ce midi à Tsawwassen, en Colombie-Britannique.

Justin Trudeau a encore une fois fait un parallèle entre les conservateurs fédéraux et ceux de l’Ontario, affirmant qu’en campagne, le chef du Parti progressiste-conservateur ontarien Doug Ford n’avait pas de plateforme et qu’une fois élu, il n’a fait que couper et offrir des baisses d’impôts aux plus riches. Selon le chef libéral, le parti d’Andrew Scheer « n’a pas de plateforme ».

M. Trudeau a également lancé un message aux électeurs québécois qui seraient tentés de voter pour le Bloc québécois, affirmant qu’envoyer de nombreux députés bloquistes à Ottawa pendant des années avait laissé le chemin libre aux conservateurs de Stephen Harper pour « couper dans les dépenses pour les familles et les aînés, couper dans la culture et ne rien faire pour lutter contre les changements climatiques ».

Le chef libéral quittera Ottawa vendredi pour se rendre en Colombie-Britannique, où il fera notamment une allocution concernant des mesures pour rendre les études plus abordables.