Voici les faits saillants du débat des chefs en vidéo

Comment osez-vous ?

Il fallait s’en douter, l’environnement a été le thème où Elizabeth May était le plus à l’aise. Et elle s’est même inspirée de Greta Thunberg pour passer son message.

Messieurs pipelines

Jagmeet Singh a promis de ne pas imposer de pipeline au Québec, en se moquant un peu de ses adversaires. Andrew Scheer a saisi la balle au bond pour ensuite se moquer de Maxime Bernier.

Point final !

Visiblement, le chef conservateur Andrew Scheer a semblé en avoir assez d’expliquer sa position sur l’avortement.

« Je ne renie pas la science »

De son côté, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a encore eu à défendre ses positions sur le réchauffement climatique. Et il en a profité pour écorcher Elizabeth May au passage.

Trudeau explique ses contradictions en environnement

Attaqué depuis le début de la campagne sur sa décision d’acheter l’oléoduc Trans Mountain, le premier ministre sortant Justin Trudeau a de nouveau été contraint à expliquer comment cette décision allait favoriser des investissements dans des énergies vertes.

La laïcité… encore

Elle a été votée par le Parlement québécois, mais est au centre de tous les débats. Les chefs des différents partis contesteront-ils devant les tribunaux la Loi québécoise sur la laïcité de l’État ? Ils ont dû répondre à cette question.

Ni pour ni contre le 3e lien

Le Bloc québécois fait de l’environnement un élément central de sa campagne, mais Yves-François Blanchet n’est pas contre le 3e lien, à Québec. Ni pour, a-t-il tenu à spécifier. Il explique pourquoi.