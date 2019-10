Le chef libéral Justin Trudeau juge « tout à fait approprié » que le gouvernement de François Legault impose aux nouveaux arrivants un test lors du processus d’obtention d’un certificat de sélection.

Mélanie Marquis

La Presse

Fanny Lévesque

La Presse

C’est ce qu’il a dit sur le plateau du débat disputé en français ce soir au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau, à un moment de la campagne où les libéraux commencent à s’inquiéter de la progression des bloquistes dans les sondages.

« Le Québec a beaucoup de pouvoirs en matière d’immigration, plus que toute autre province, et c’est une bonne chose à cause de l’identité québécoise et de la protection de la langue », a-t-il affirmé.

« Et d’ailleurs, s’ils veulent appliquer un test lors du certificat de sélection, c’est tout à fait correct, et c’est approprié qu’il le fasse », a enchaîné Justin Trudeau.

Le premier ministre sortant a fait allusion à l’importance des circonscriptions du Québec pendant le débat, rappelant que les sièges québécois avaient contribué à mettre fin à la décennie du règne de Stephen Harper au gouvernement fédéral à l’élection de 2015.

La joute oratoire a été nettement moins cacophonique que celle de lundi dernier, qui était disputée en anglais. Les esprits se sont cependant échauffés pendant un moment entre Andrew Scheer et Yves-François Blanchet.

Le chef conservateur lui a reproché de se dire « ami » avec François Legault pendant la campagne alors qu’après jour du vote, le 21 octobre prochain, il s’alliera plutôt au Parti québécois. « Je suis souverainiste », lui a répliqué son vis-à-vis d’un ton combatif.

« C’est clair que la priorité de M. Blanchet est de réanimer la souveraineté », a plus tard assené Andrew Scheer, dont la formation est elle aussi en recul dans les intentions de vote au Québec, selon les plus récents sondages.

Le leader néo-démocrate Jagmeet Singh a pour sa part semblé concentrer ses attaques sur Justin Trudeau. Il l’a accusé de « flasher à gauche » pendant la campagne et de virer à droite une fois au gouvernement.

On a par ailleurs appris de la bouche du chef conservateur qu’il n’avait pas l’intention de repousser l’âge de la retraite de 65 à 67 ans comme l’avait fait Stephen Harper, pas plus qu’il n’envisage d’abolir le formulaire long du recensement.