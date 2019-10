De gauche à droite : Michel Duchesne, candidat du Bloc québécois, Daniel Green, candidat du Parti vert, Steven Guilbeault, candidat du Parti libéral et Sophie Thiébaut, candidate du Nouveau Parti démocratique

Transports collectifs, biodiversité, aménagement de l’espace, lutte contre les gaz à effet de serre : les partis ont été invités à débattre d’enjeux touchant l’environnement à Montréal, hier. Quatre défenseurs de l’écologie, candidats dans la métropole, ont participé au débat. Le Parti conservateur brillait par son absence.

Janie Gosselin

La Presse

Le fondateur d’Équiterre Steven Guilbeault a été la cible de ses adversaires politiques à quelques reprises, autant pour son passage au Parti libéral que pour le bilan du gouvernement sortant.

« Sur le pipeline, je ne suis pas d’accord avec mon parti », a répété M. Guilbeault, en réponse à une question de la candidate néo-démocrate de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs, Sophie Thiébaut.

Le débat était organisé par la Maison du développement durable, le Conseil régional de l’environnement de Montréal et Trajectoire. Il comptait aussi le candidat bloquiste dans Laurier–Sainte-Marie, Michel Duchesne – qui affronte M. Guilbeault dans cette circonscription –, et le chef adjoint du Parti vert, Daniel Green, candidat dans Outremont.

Ce dernier a critiqué le projet du Réseau express métropolitain, un « bon concept », mais imparfait pour l’Est et l’étalement urbain, a-t-il dit. Selon M. Green, il est aussi « peut-être temps de repenser à nationaliser notre rail », a-t-il commenté, en réponse à une question sur la façon de favoriser le transport ferroviaire de passagers.

Les candidats ont été invités à s’exprimer sur des questions posées par l’animatrice du débat Florence Junca-Adenot, avant d’avoir l’occasion de se questionner entre eux et de répondre aux citoyens présents.

« Pollueur payeur »

M. Green a questionné Michel Duchesne sur la « péréquation verte » proposée par le Bloc québécois, lui demandant ce qui arriverait si l’Alberta diminuait ses émissions de gaz à effet de serre – réduisant les transferts potentiels d’argent au Québec. « C’est de la science-fiction », a répondu le scénariste et romancier. Le principe de « pollueur payeur » se veut une réponse plus musclée que la tarification du carbone aux problèmes de gaz à effet de serre, a-t-il souligné.

Steven Guilbeault a dit « être le premier à reconnaître qu’il faut faire plus et mieux » en matière environnementale, mettant en garde les électeurs contre un gouvernement conservateur. « On a déjà joué dans ce film-là », a-t-il commenté.

Les organisateurs ont dit avoir invité le Parti conservateur, qui a décliné l’offre.

Conseillère d’arrondissement, Sophie Thiébaut n’a pas tardé à comparer les libéraux aux conservateurs en raison de leur cible de diminution de production des gaz à effet de serre, que le NPD juge trop basse. « L’objectif du Nouveau Parti démocratique est de déclarer l’urgence climatique », a-t-elle souligné. Elle a rappelé l’intention de son parti de passer à une électricité 100 % sans émissions d’ici 2050.