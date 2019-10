PHOTO SEAN KILPATRICK, REUTERS

Les chefs des six principales formations politiques se sont affrontés le 7 octobre à Gatineau dans le cadre du premier débat officiel en anglais. De gauche à droite, Elizabeth May, cheffe du Parti vert, Justin Trudeau, chef du Parti libéral, Andrew Scheer, chef du Parti conservateur, Maxime Bernier, chef du Parti populaire, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, et Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique.