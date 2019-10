Jagmeet Singh, Elizabeth May, Maxime Bernier, l'animateur Patrice Roy, Justin Trudeau, Andrew Scheer et Yves-François Blanchet.

Pour la troisième fois en une dizaine de jours, et pour une dernière fois en cette campagne électorale 2019, les chefs de partis s’affrontent dans un ultime débat, en français. Cette fois, et contrairement à l’autre débat dans la langue de Molière, celui de TVA, les six chefs sont de la partie.

La Presse