(Markham) Justin Trudeau croit que les Québécois sont « encore plus que beaucoup d’autres Canadiens » préoccupés par l’environnement.

La Presse canadienne

Pour attirer les votes des électeurs québécois, alors que les chances du Bloc québécois semblent s’améliorer à en croire les récents sondages, le chef libéral leur sert à nouveau cet argument : « Le Bloc ne peut pas mener un plan pancanadien contre les changements climatiques et les conservateurs ne veulent pas mener de l’action contre les changements climatiques. »

« On a besoin de Québécois forts dans un gouvernement qui va lutter contre Doug Ford, contre Jason Kenney, contre les pétrolières », a-t-il dit mercredi matin alors qu’il faisait campagne dans la région de Toronto.

M. Trudeau a brandi encore une fois « la preuve » Doug Ford pour attaquer ses adversaires conservateurs. L’Ontario et l’Alberta cherchent à faire annuler le prix sur le carbone qu’Ottawa leur impose en l’absence de plans provinciaux pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. M. Trudeau martèle que son adversaire conservateur sur la scène fédérale, Andrew Scheer, ne tiendra pas tête à ses amis Ford et Kenney.

À 12 jours du scrutin, le chef libéral dit qu’il ne tient rien pour acquis. Mais lorsqu’on lui soulève des scénarios de gouvernement libéral minoritaire et d’un Yves-François Blanchet et ses bloquistes qui détiendraient la balance du pouvoir, il préfère ne pas commenter pareille perspective.

Il préfère s’en prendre aux conservateurs, toujours sur l’enjeu environnemental.

« Les conservateurs proposent les mêmes choses que dans les années Harper : aucun plan pour lutter contre les changements climatiques. Même pire, ils vont scrapper le seul vrai plan que le Canada a jamais eu pour lutter contre les changements climatiques », a-t-il offert à répétitions.

Mercredi matin, le chef libéral avait une date à mettre sur l’une de ses promesses électorales.

« La première chose qu’on fera en tant que gouvernement, c’est de baisser encore une fois les impôts des Canadiens et en plus d’accorder une baisse d’impôts à ceux qui en ont le plus besoin, un gouvernement libéral réélu réduira vos factures de cellulaires de 25 % d’ici deux ans », a-t-il déclaré.