(OTTAWA) Le chef du Parti conservateur a misé sur l’attaque hier pour marquer quelques points dans le premier débat officiel en anglais. Mais tous ses adversaires ne sont pas restés sur la défensive.

Fanny Lévesque

La Presse

Mélanie Marquis

La Presse

La laïcité au cœur des hostilités

Si le chef libéral Justin Trudeau avait plutôt été sur la défensive depuis le début de la campagne fédérale à propos de sa position sur la Loi sur la laïcité de l’État, il s’est targué hier soir d’être le seul leader à laisser la porte ouverte à une contestation devant les tribunaux.



La question de la laïcité s’est invitée assez rapidement dans ce premier grand débat national disputé en anglais, qui réunissait les six chefs fédéraux sur la scène du Musée canadien de l’histoire à Gatineau.

« C’est une question difficile politiquement parce que […] c’est très populaire, mais je suis le seul sur cette scène qui a dit qu’un gouvernement fédéral pourrait intervenir devant les tribunaux parce qu’un gouvernement fédéral doit protéger le droit des minorités », a-t-il appuyé avec vigueur.

C’était toutefois le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) qui venait d’être interpellé personnellement en ouverture du deuxième segment de la soirée par la modératrice, qui a demandé à Jagmeet Singh pourquoi il n’avait « pas eu le courage de se battre contre cette loi discriminatoire » puisqu’il porte lui-même des signes religieux.

Le leader néo-démocrate a alors réaffirmé qu’il s’opposait à la loi québécoise comme à toutes celles « qui divisent la population », mais a poursuivi en jouant la carte de la défense des valeurs progressistes, que partagent aussi les Québécois. M. Singh a aussi indiqué que la Loi sur la laïcité de l’État « polarise » au Québec, ce à quoi le chef bloquiste n’a pas tardé à répliquer : « Soixante-dix pour cent des Québécois appuient la loi 21 », a lancé M. Blanchet, qui participait à son premier débat dans la langue de Shakespeare.

Le ton s’est durci lorsque M. Singh a soutenu que la loi québécoise dit essentiellement « aux gens qu’ils ne peuvent pas occuper un emploi en fonction de leur apparence [the way they look] ».

Piqué au vif, le leader bloquiste a répondu du tac au tac : « Ce que vous dites n’est pas vrai, vous savez que ce n’est pas vrai et c’est complètement faux. »

Le chef libéral a choisi d’en rajouter une couche en se disant « surpris » de la position du chef du NPD, lui « qui a lutté contre la discrimination toute sa vie » et qui a déjà indiqué que sa formation ne contesterait pas la loi québécoise s’il prenait le pouvoir.

En point de presse après le débat, M. Singh a maintenu qu’il n’avait pas l’intention de contester la Loi sur la laïcité s’il est porté au pouvoir, entretenant néanmoins un certain flou si la cause devait être portée devant le plus haut tribunal au pays.

« Juridiquement, tous les premiers ministres doivent regarder ce qui se passe à la Cour suprême, et c’est quelque chose de normal », a-t-il servi aux journalistes qui le talonnaient sur sa position.

Interrogé à son tour par les médias, M. Trudeau a assuré qu’il n’avait pas pris de décision sur une éventuelle contestation judiciaire.

SCHEER À L’ATTAQUE

Le chef conservateur Andrew Scheer n’a pas attendu longtemps avant de jeter les gants, lui qui avait « hâte de débattre en anglais » avec Justin Trudeau. Dès sa première prise de parole, il a accusé le leader libéral d’être « faux », un « imposteur » et de ne pas « mériter de gouverner ce pays ».

« Il n’arrive même pas à se souvenir combien de fois il a porté le blackface, parce que le fait est qu’il porte un masque. Il met un masque de réconciliation et ensuite, il congédie la première femme autochtone procureure générale. Il met un masque de féministe, puis chasse deux députées qui ne voulaient pas de la corruption », a-t-il argué.

À ses côtés, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a accusé l’ensemble de ses adversaires d’être des « mondialistes ». Sa formation, a-t-il lancé, est la seule qui « mettra le Canada en premier » plutôt que de miser sur la conquête d’un siège au Conseil de sécurité de l’ONU.

Lorsqu’est venu son tour de parole, Justin Trudeau a profité de sa réponse à M. Bernier pour décocher une flèche à son principal rival, Andrew Scheer, affirmant que le chef du Parti populaire du Canada avait au moins le mérite de dire tout haut ce que M. Scheer dit en privé.

RETOUR SUR L’AVORTEMENT

La question de l’avortement n’était pas à l’ordre du jour, mais Justin Trudeau s’est fait un point d’honneur de la ramener sur le tapis. « Vous ne défendrez pas le droit d’une femme à disposer de son corps », a reproché le chef libéral à son rival, alors qu’il était théoriquement question d’économie.

Contrairement à ce qu’il avait fait mercredi dernier sur le plateau du réseau TVA, le chef conservateur ne s’est pas défilé pendant ce débat dans la langue de Shakespeare.

« Des millions de Canadiens ont une position différente sur cet enjeu. Et comme des millions de Canadiens, je suis personnellement pro-vie », a-t-il répliqué à son interlocuteur.

Et après qu’au milieu de la cacophonie ambiante, Jagmeet Singh eut fait valoir qu’un homme « n’avait pas sa place dans une discussion » sur le droit à l’avortement, la leader du Parti vert, Elizabeth May, a souligné qu’elle avait trouvé « vraiment intéressant » que pendant la majeure partie de cette campagne, on entende des hommes en débattre.

PLAYDOYER POUR L’ENVIRONNEMENT

L’enjeu de l’environnement a aussi donné lieu aux habituelles flammèches sur l’achat du pipeline Trans Mountain par le gouvernement Trudeau au coût de 4,5 milliards. Ici, Elizabeth May en a profité pour dire tout son désarroi à Justin Trudeau.

« Ça me brise le cœur de vous voir ici aujourd’hui en sachant que vous auriez pu faire tellement plus ces quatre dernières années. Je prie Dieu pour que vous n’ayez pas une majorité cette fois-ci », s’est-elle exclamée.

Andrew Scheer a profité de ce segment pour reprocher encore une fois à son vis-à-vis libéral de faire campagne avec deux appareils. Il avait une nouvelle ligne d’attaque : « Sa façon de justifier le fait d’avoir deux avions est qu’il a acheté des crédits de carbone, ce qui est quelque chose que seuls les privilégiés peuvent faire pour continuer à polluer. »

Particulièrement énergique pendant cette portion de la joute oratoire, Elizabeth May y est aussi allée d’un crochet à l’endroit du leader conservateur.

« Avec tout le respect que je vous dois, vous ne serez pas premier ministre. La question est de savoir si M. Trudeau remporte une majorité ou si M. Trudeau remporte une minorité » a-t-elle balancé à son intention.

Quant à Maxime Bernier, qui a dénoncé l’« alarmisme climatique » sur toutes les tribunes depuis des mois, il a eu cette déclaration : « Au Parti populaire, nous sommes le seul vrai parti environnementaliste. » Le Beauceron, dont la participation aux débats ne faisait pas l’unanimité, a dès le début de la joute dû clarifier ses tweets controversés, notamment celui à propos de la jeune militante Greta Thunberg.

Le prochain et dernier affrontement des chefs fédéraux aura lieu jeudi, toujours à Gatineau, en français cette fois.

Blanchet remet les pendules à l’heure

Le chef bloquiste a profité de la question d’une citoyenne sur « l’unité canadienne » pour remettre les pendules à l’heure à propos des mots qu’il a prononcés à la toute fin du Face-à-Face de TVA, la semaine dernière, lorsqu’il a invité la population à voter « pour des gens qui vous ressemblent ». Cette phrase a semé la controverse dans le Canada anglais et a été perçue par certains analystes comme étant discriminatoire.

« Je crois que la démocratie croît avec l’information, alors traduire l’affirmation “voter pour des gens qui vous ressemblent” par “voter pour des gens qui ont votre apparence” est, au mieux, malhonnête », a lancé M. Blanchet, rappelant que des chefs avant lui, comme Michael Ignatieff et Thomas Mulcair, avaient tenu les mêmes propos.

SNC-Lavalin : Scheer défie Trudeau

« Nous en sommes maintenant rendus à la portion du face-à-face. Choisissez le chef que vous voulez et posez-lui une question. » L’animatrice n’avait pas encore fini sa phrase qu’Andrew Scheer se tournait vers Justin Trudeau, ce qui a provoqué des rires dans la salle.

En réponse à la question du chef conservateur, le premier ministre sortant a réitéré que les allégations d’ingérence politique parues en février dernier dans le Globe and Mail étaient « fausses » –, et ce, en dépit du fait que le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique a conclu dans un rapport que Justin Trudeau avait fait pression sur l’ancienne ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould.

Yves-François Blanchet a pour sa part déploré que Justin Trudeau s’y soit pris « de la mauvaise façon » pour défendre les emplois à SNC-Lavalin. Mais il a adressé ses propos les plus durs au leader du Parti conservateur. « Ce que vous faites, M. Scheer, c’est jouer le vieux refrain que le Québec est corrompu. Ces 3400 personnes [employés de la firme] n’ont rien fait de mal », a-t-il regretté.