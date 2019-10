Les candidats de Burnaby North-Seymour demandent au Parti conservateur de congédier sa porte-bannière de la circonscription, Heather Leung, en raison de ses propos passés sur l’homosexualité.

Mélanie Marquis

La Presse

« Ces homosexuels […] recrutent de plus en plus de gens dans leur camp. Ce n’est pas juste. Ce sont nos enfants. Ce ne sont pas leurs enfants », lance l’aspirante députée dans une vidéo rendue publique sur le site du média local Burnabynow.

Elle a fait ces affirmations en 2013, alors qu’elle menait une fronde contre un programme scolaire visant à enrayer la discrimination contre la communauté LGBTQ2.

« La commission scolaire et les gens qui font la promotion de cette initiative creusent un profond et sombre trou pour la prochaine génération », regrette Mme Leung dans la même séquence.

Dans cette circonscription de la Colombie-Britannique, elle est notamment opposée au néo-démocrate Svend Robinson, premier député fédéral ouvertement gai, et à la verte Amita Kuttner, qui se présente comme non-binaire et pansexuelle.

Lors du passage de La Presse dans la région, à la mi-septembre, le parti avait refusé de rendre Heather Leung disponible pour une entrevue, sous prétexte qu’elle ne maîtrisait pas suffisamment l’anglais.

Elle s’exprime dans la langue de Shakespeare tout au long de cette entrevue.

Ni l’équipe de campagne de Mme Leung, ni le Parti conservateur n’avait offert de réaction au moment de publier ces lignes.

Le comté de Burnaby North-Seymour, où doit être construit le terminal de l’oléoduc Trans Mountain, est actuellement détenu par le libéral Terry Beech.

La date limite pour présenter des candidatures en vue de l’élection du 21 octobre prochain était le 30 septembre.

Si les conservateurs décidaient de chasser Heather Leung, ils ne pourraient donc présenter de candidat dans cette circonscription où la lutte est très serrée.