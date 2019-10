Cinq grands thèmes seront débattus le jeudi 10 octobre prochain. Les chefs discuteront d'économie et de finances, d'environnement et d'énergie, d'identité, d'éthique et de gouvernance, de politique étrangère et d'immigration et, finalement, de services aux citoyens.

LA PRESSE

Chaque segment comprendra une question d’un électeur, un débat ouvert entre trois des six chefs, un débat ouvert entre les trois chefs restants et, enfin, des questions en rafale d’un journaliste. Une fois les cinq segments terminés, un débat ouvert entre les six chefs aura lieu.

Les six chefs qui s’affronteront sont Justin Trudeau (Parti libéral), Andrew Scheer (Parti conservateur), Jagmeet Singh (Nouveau Parti démocratique), Yves-François Blanchet (Bloc québécois), Elizabeth May (Parti vert) et Maxime Bernier (Parti populaire du Canada).

Le débat commencera à 20 h HAE. Patrice Roy (Radio-Canada) en assurera l’animation. Il sera entouré des journalistes François Cardinal (La Presse), Hélène Buzzetti (Le Devoir), Patricia Cloutier (Le Soleil) et Alec Castonguay (L’actualité).

L’événement se déroulera au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau, sera diffusé en direct sur toutes les plateformes des membres du Partenariat canadien pour la production des débats.

