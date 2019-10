À un peu plus d’une heure du premier débat en français de la campagne, les chefs ont fait leur entrée dans les bureaux du réseau TVA.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Plusieurs dizaines de partisans du Parti libéral, du Parti conservateur, du Nouveau Parti démocratique et du Bloc québécois sont venus faire le pied de grue dans le froid subit de ce début d’octobre. La délégation libérale était la plus abondante – et sonore –, suivie de près par celle du NPD.

PHOTO SEBASTIEN ST-JEAN, AFP Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer

C’est Jagmeet Singh qui a été le premier à arriver à la station du boulevard Maisonneuve. Il est d’ailleurs le seul à avoir offert quelques salutations d’usage aux membres des médias qui l’attendaient près du tapis rouge menant à l’entrée de l’édifice.

Andrew Scheer et Yves-François Blanchet l’ont suivi dans l’ordre. Ce dernier a été accueilli au son du Ô Canada entonné par les partisans libéraux.

Justin Trudeau a été le dernier à arriver, vers 19 h.

La table est donc mise pour ce premier affrontement en français. Le débatteur le plus expérimenté est évidemment Justin Trudeau, qui s’est prêté à l’exercice pendant la campagne de 2015.

Il s’agira toutefois d’un baptême de feu pour M. Blanchet, investi comme chef du Bloc au début de l’année 2019. Jagmeet Singh et Andrew Scheer, dont c’est la première campagne comme chef de leur formation respective, ont pu se faire la main il y a trois semaines au débat en anglais organisé par CityTV et le magazine Maclean’s. Ils s’étaient alors mesurés à la cheffe des verts, Elizabeth May, qui n’a pas été invitée au débat de TVA. Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, ne sera pas la partie non plus ce mercredi soir.

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet

Le débat sera divisé en trois blocs. On y abordera l’économie et l’environnement dans un même segment, qui sera suivi par la gouvernance et la place du Québec dans le Canada. On peut s’attendre aux échanges les plus musclés dans la portion sur l’immigration et les politiques sociales, alors que la position des partis sur la Loi québécoise sur la laïcité de l’État a été un thème récurrent de la présente campagne.