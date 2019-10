(Les esprits se sont échauffés sur le thème de l’environnement, lors du premier débat télévisé en français sur les ondes de TVA. Le chef conservateur Andrew Scheer, qui était sur la sellette pour son appui à l’industrie pétrolière, est passé à l’attaque en accusant Justin Trudeau d’être un « hypocrite ». )



Fanny Lévesque

La Presse

Mélanie Marquis

La Presse



Le chef libéral venait de piquer au vif M. Scheer en affirmant qu’il était le seul à être « capable de tenir tête » aux premiers ministres de l’Ontario et de l’Alberta.

« On reconnaît qu’il y a des gouvernements conservateurs à travers le pays qui repoussent [nos actions], mais justement pourquoi il ne faut pas se doubler avec un gouvernement d’Andrew Scheer, il faut avoir quelqu’un qui va tenir tête aux provinces de Doug Ford et Jason Kenney », a affirmé M. Trudeau.

« M. Scheer induit les Canadiens en erreur sur la taxe carbone », a-t-il ajouté dans la foulée des échanges. « Le prix sur la pollution fonctionne », a argué M. Trudeau, visiblement prêt à défendre son bilan environnemental, critiqué notamment pour l’achat de l’oléoduc de Trans Mountain.

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet à son arrivée au débat.



Andrew Scheer, qui a promis d’abolir la taxe carbone parce qu’elle ne donne pas de résultats dit-il, n’a pas tardé à réagir. « Il n’y a pas un Canadien qui croit être plus riche en payant une nouvelle taxe, vous êtes un hypocrite. Il y a seulement un chef qui a deux avions pour sa campagne, c’est vous », a-t-il lancé au chef libéral.



Justin Trudeau a répliqué que M. Scheer « est bien le seul » qui n’avait pas racheté ses crédits pour compenser les émissions de carbone de ses déplacements pendant la campagne.



Andrew Scheer a réitéré qu’il « avait fait son choix » et qu’il était en faveur du pétrole canadien « de chez nous », a-t-il dit. À savoir s’il est prêt, s’il prend le pouvoir, à imposer le passage d’un oléoduc en territoire québécois, M. Scheer a soulevé qu’il allait proposer une solution « gagnante-gagnante » pour tous.

« Un corridor énergétique va donner au Québec l’opportunité de partager [l’énergie], c’est une solution gagnante-gagnante », a-t-il essayé de justifier, alors que le chef du NPD, Jagmeet Singh l’accusait de ne pas répondre clairement s’il allait imposer sa décision sur Québec. « Ce n’est jamais gagnant d’imposer” quelque chose », a soulevé M. Singh.

Flammèches sur la Loi 21 et l’avortement

Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, à son arrivée au débat.



Le chef bloquiste Yves-François Blanchet s’est fait pousser dans les cordes par ses trois adversaires pendant la portion sur la Loi 21. Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh est allé jusqu’à qualifier de « dégueulasse » sa tentative de diviser en exploitant cet enjeu.

Le leader du Bloc a essuyé les tirs groupés des chefs des trois autres formations alors qu’il tentait d’obtenir l’assurance qu’aucun d’entre eux ne contesterait la loi sur la laïcité devant les tribunaux.

« Vous essayez toujours de créer des chicanes. Dans le débat sur le niqab, vous avez aussi essayé de créer de la chicane C’est dégueulasse. La division ne fonctionne pas », lui a balancé le chef Singh.

Le premier ministre et chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, à son arrivée au débat.

Le visage d’Yves-François Blanchet a changé d’expression.

« Le mot dégueulasse est un peu incertain, mais ce n’est pas grave », s’est-il contenté de répondre.

Au début de la joute oratoire, c’était le chef conservateur Andrew Scheer qui se faisait pilonner par son trio d’adversaires. Ils ont fait front commun pour tenter de lui arracher des réponses sur l’avortement, le mariage gai et l’aide médicale à mourir.



Le chef libéral Justin Trudeau a été particulièrement incisif, interrompant son adversaire à maintes reprises sur le plateau. « Tu te caches de chaque réponse », lui a reproché à un moment le chef libéral Justin Trudeau.

Malgré l’insistance du premier ministre sortant, de Jagmeet Singh et d’Yves-François Blanchet, jamais le leader conservateur n’a jamais voulu dire quelle était sa position personnelle sur la question (il est contre l’avortement).

Sur cet enjeu comme sur celui du mariage entre personnes du même sexe et de l’aide médicale à mourir, Andrew Scheer s’est retrouvé isolé face à ses trois adversaires dans la première portion de cette joute oratoire animée par Pierre Bruneau.

Concernant l’aide médicale à mourir, Justin Trudeau a annoncé qu’un gouvernement libéral réélu ne ferait pas appel d’une décision de la Cour supérieure du Québec qui a récemment invalidé le critère de « mort raisonnablement prévisible ».

« Oui, on va réviser la loi à l’intérieur de six mois. On n’ira pas en appel », a-t-il assuré.