Un gouvernement conservateur travaillerait avec les provinces et les municipalités pour empêcher le rejet d’eaux usées non traitées dans les cours d’eau.

La Presse canadienne

Le chef Andrew Scheer ne fait pas campagne, mercredi, afin de pouvoir se préparer au débat en français à TVA en soirée. C’est donc son lieutenant québécois Alain Rayes qui a fait l’annonce.

Les conservateurs ne donnent pas plus de précisions sur la manière dont ils mettraient fin au déversement des eaux usées, mais affirment que le gouvernement conservateur précédent avait une excellente feuille de route en matière de gestion des déchets.

Environnement Canada dit qu’entre 2013 et 2017, plus de mille milliards de litres d’eaux usées non traitées ont fui ou ont été volontairement rejetés.

M. Rayes affirme que le chef libéral Justin Trudeau n’a pas réussi à protéger les voies navigables du Canada de la pollution.

Au gouvernement, les libéraux ont réservé 2 milliards pour les infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Depuis 2016, ils ont approuvé 1,5 milliard pour des projets tels que de nouveaux égouts et la gestion des lagunes.