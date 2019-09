Le gouvernement doit s’assurer d’offrir une chance égale aux différentes entreprises afin, a dit M. Scheer, de maintenir les services de santé et d’éducation.

(Montréal) Le chef conservateur Andrew Scheer a laissé entendre pour la première fois que son parti imposerait les géants du web s’il était porté au pouvoir à la suite des élections du 21 octobre.

Michel Saba

La Presse canadienne

De passage sur le plateau de l’émission Tout le monde en parle, M. Scheer s’est proposé d’offrir « petit scoop » en attendant qu’il annonce une promesse électorale lorsque l’animateur Guy A. Lepage lui a demandé si son parti obligerait Netflix à percevoir la taxe de vente fédérale.

« Il reste quelques jours à la campagne », a d’abord indiqué le chef conservateur. « Un aspect de notre plateforme […] va cibler les géants du web pour s’assurer qu’ils contribuent à notre société », a-t-il ensuite laissé tomber lors de l’émission diffusée dimanche soir sur les ondes de Radio-Canada.

« Percevoir des impôts sur l’argent qu’ils font sur le territoire canadien », a immédiatement renchéri le « fou du roi » Dany Turcotte.

Le gouvernement doit s’assurer d’offrir une chance égale aux différentes entreprises afin, a dit M. Scheer, de maintenir les services de santé et d’éducation. « C’est drôle, tout d’un coup j’ai l’impression de parler avec le chef du NPD », s’est amusé Guy A. Lepage.

Le chef conservateur a par la suite précisé sa pensée sur une possible distribution de ces fonds aux médias. « Le gouvernement doit s’assurer que les gens qui créent les revenus peuvent recevoir les revenus et en même temps on doit s’assurer que les géants du web paient leur part », a-t-il déclaré.

Les conservateurs soutenaient jusqu’à présent que l’imposition des géants du web est un enjeu mondial, que le Canada ne vit pas en silo et qu’ils allaient attendre le rapport d’un groupe d’experts.

Tous les autres grands partis politiques fédéraux se sont engagés à ne pas attendre les autres pays de l’OCDE pour imposer un impôt sur les recettes des GAFA — Google, Amazon, Facebook, Apple — au Canada.