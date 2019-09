(Ladysmith, Colombie-Britannique) Les Canadiens doivent être « audacieux » dans leur lutte contre les changements climatiques, a affirmé vendredi le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, qui préfère ce terme à celui de « radical » utilisé par sa rivale du Parti vert, Elizabeth May, jeudi.

La Presse canadienne

En entrevue avec Radio-Canada, Mme May avait déclaré que « tout le monde doit être radical maintenant, parce que nous avons presque atteint le point de non-retour ».

M. Singh préfère parler d’audace, avançant qu’il faut avoir le courage de s’attaquer aux grands pollueurs et aux grandes entreprises qui continuent de polluer l’environnement.

Le chef du NPD a tenu ces propos en cette journée de grande mobilisation pour le climat qui a lieu un peu partout au pays et ailleurs dans le monde.

M. Singh participera à une manifestation pour le climat à Victoria, tandis que Mme May, le chef libéral Justin Trudeau et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, prendront part à une grande marche à Montréal, où se trouvera également la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg.

M. Singh n’a d’ailleurs pas voulu commenter l’entretien qui a eu lieu entre Justin Trudeau et Greta Thunberg en avant-midi, affirmant seulement que c’était le choix de la jeune militante d’accepter de le rencontrer.

Le chef néo-démocrate a commencé la journée, vendredi, avec une annonce sur la protection des collectivités côtières à Ladysmith en Colombie-Britannique.

M. Singh a indiqué qu’un gouvernement néo-démocrate créerait un fonds côtier pour protéger le saumon, renforcer la garde côtière et s’occuper des vaisseaux abandonnés.

Il a ajouté que le NPD lutterait toujours contre le prolongement controversé de l’oléoduc Trans Mountain.