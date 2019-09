(Jonquière) Le chef conservateur a tenté une fois de plus de rassurer les 4000 fonctionnaires fédéraux qui craignent pour leurs emplois si le prochain gouvernement fédéral confie à Québec le traitement d’une déclaration de revenus unique.

La Presse canadienne

Andrew Scheer s’est engagé à se plier à cette demande du gouvernement Legault.

Il était de passage à Jonquière en cette 15e journée de campagne électorale, là où ils sont 1200 employés de l’Agence de revenu du Canada à s’inquiéter.

Au journaliste local qui lui demandait pourquoi croire que ces emplois ne seraient pas sacrifiés, « parce que ça c’est mon engagement très solennel », a répondu le chef conservateur.

« La priorité c’est de simplifier la vie pour les Québécois et Québécoises […] En arrière de ça, on va assurer que les emplois sont protégés. On va cibler les paradis fiscaux. On va avoir besoin de l’expertise des fonctionnaires pour le faire », a-t-il ajouté.

Le syndicat des travailleurs de l’impôt, qui fait campagne contre le Parti conservateur à cause de cet enjeu, a déjà maintes fois expliqué que ses membres au Saguenay et en Mauricie n’ont pas les connaissances nécessaires pour faire la chasse à l’évitement fiscal.

Confronté à cet argument, M. Scheer a maintenu qu’il resterait du travail pour les fonctionnaires fédéraux.

« On va avoir des fonctionnaires pour procéder les dons (sic) qui viennent de la province de Québec. Alors, on va toujours avoir besoin de fonctionnaires dans l’agence de revenu pour procéder l’information, pour procéder les dons, et pour assurer que le système fonctionne. Alors, ça c’est un engagement », a déclaré M. Scheer.

Lutte aux changements climatiques

M. Scheer a promis de réduire les émissions canadiennes de gaz à effet de serre (GES) de 9 mégatonnes grâce à un autre crédit d’impôt.

Celui-là serait de 20 % pour les dépenses de rénovation domiciliaire dans le but de réduire les factures de chauffage ou de climatisation. Il atteindrait un maximum de 3800 $ dans une année.

Le Parti conservateur continue de promettre d’abolir la taxe sur le carbone imposée par le gouvernement Trudeau aux provinces qui n’ont pas de plan pour réduire leurs émissions de GES. Cette taxe ne s’applique pas au Québec.

« Le Canada n’est pas le problème », a martelé le chef conservateur, arguant qu’il n’était pas nécessaire pour les Canadiens de réduire de manière dramatique leurs émissions de GES, que le problème est ailleurs.

Alors qu’un journaliste lui citait les statistiques-le citoyen canadien moyen émet deux fois plus de GES que le citoyen moyen chinois et trois fois plus que la moyenne mondiale-M. Scheer a rejeté les chiffres per capita pour se rabattre à la somme totale d’émissions.

Il n’a pas voulu non plus dire combien de mégatonnes de GES son plan pour l’environnement réussirait à faire disparaître.