Le Bloc québécois revient à la charge avec sa volonté de faire de la connaissance du français une condition pour obtenir la citoyenneté canadienne à partir du Québec.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

Il avait déjà déposé un projet de loi en ce sens, lors du dernier mandat. Il s’était fait accuser de racisme, a déploré mardi le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, au cours d’une conférence de presse à Montréal.

L’idée serait d’exiger une connaissance suffisante du français pour obtenir la citoyenneté à partir du Québec. À l’heure actuelle, la connaissance de l’anglais ou du français est exigée. Mais le Bloc estime que comme le français est la langue officielle du Québec, il serait normal d’exiger la connaissance du français.

La mesure toucherait les candidats à l’immigration, et non les réfugiés.

« C’est pas quelque chose de vilain, c’est pas quelque chose d’outrancier, c’est surtout pas quelque chose de raciste, c’est quelque chose de responsable. Comment et à quel titre peut-on prétendre recevoir des dizaines de milliers de personnes à chaque année sur le territoire québécois sans leur donner le premier outil, l’outil fondamental de leur intégration heureuse dans la société québécoise ? Cet outil c’est une maîtrise minimale de la langue française », a-t-il résumé.

Et si le candidat à l’immigration n’y parvenait pas du premier coup, il pourrait se reprendre une deuxième, voire une troisième fois. M. Blanchet a dit ne pas être partisan d’un renvoi des candidats.

« Il y a plusieurs scénarios possibles lorsque ça se produit : soit plus de temps, une insistance aimable et particulière pour aller compléter le processus. Et je pense qu’il faut commencer d’abord par ça. On n’est pas les tenants de commencer à renvoyer les gens chez eux », a-t-il assuré.

« Je pense très sincèrement qu’une fois que la loi va être adoptée, en espérant qu’elle le soit, les gens vont comprendre. Un des grands problèmes de l’intégration des immigrants au Québec, c’est la confusion du message » linguistique, parce que les nouveaux arrivants croient que quand ils arrivent à Dorval, ils arrivent dans un territoire anglophone ou bilingue, affirme M. Blanchet.

Le chef bloquiste fait aujourd’hui le pari que comme le gouvernement de la Coalition avenir Québec propose également un test de connaissance du français aux nouveaux arrivants, le contexte serait plus propice à l’adoption du projet de loi. Il voit là une convergence des positions.

M. Blanchet a d’ailleurs lancé un appel aux chefs des autres partis, leur demandant de s’engager en faveur d’un tel projet de loi déposé par le Bloc. Visant nommément les chefs du NPD et du Parti conservateur, Jagmeet Singh et Andrew Scheer, qui se sont dits proches des Québécois, il leur a lancé : « j’attends des conservateurs et du NPD qu’ils s’engagent à voter avec nous ; je n’en attends pas tant des libéraux, parce que je pense qu’ils imploseraient avant d’y arriver ».