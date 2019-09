Annonce majeure pour le contrôle des armes à feu : s’il est réélu pour un second mandat, le Parti libéral de Justin Trudeau s’engage à bannir les armes d’assaut de type militaire, comme le AR15, qui avait notamment été utilisé dans les massacres de Las Vegas et de Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

« Les pensées et les prières ne suffisent plus » pour contrer les tueries, a déclaré M. Trudeau vendredi matin à Toronto. Selon lui, il y a eu 2500 victimes de violence par arme à feu de plus en 2017 qu’en 2013 au Canada.

« La vérité, c’est que des gens meurent, des familles sont en deuil, des communautés souffrent. Nous voulons en faire plus et faire mieux », a-t-il ajouté, reconnaissant qu’il n’y a « pas eu assez de changements » en matière de contrôle des armes à feu au pays.

Un gouvernement libéral compte également s’entendre avec les provinces et les territoires pour permettre aux municipalités de restreindre ou d’interdire les armes de poing, répondant ainsi à une demande formulée notamment par John Tory, maire de Toronto, et Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Le gouvernement provincial de Doug Ford, en Ontario, a toutefois déjà affirmé qu’un contrôle plus serré n’était pas nécessaire à ses yeux, ce qui pourrait compliquer la tâche de la Ville de Toronto si elle désirait aller de l’avant avec les nouveaux pouvoirs qui lui seraient investis. M. Trudeau n’a pas directement commenté cette possibilité, se contentant d’accuser les conservateurs « de vouloir faciliter l’achat d’un fusil » – une pointe adressée tant à Doug Ford qu’à Andrew Scheer.

Des journalistes ont fait remarquer que les armes utilisées dans de récents meurtres à Toronto provenaient de l’extérieur de la ville, ce que n’a pas non plus commenté le chef libéral, pas plus qu’il n’a précisé pourquoi il n’interdisait tout simplement pas les armes de poing à la grandeur du pays.

Rachat

Un programme de rachat des armes d’assaut acquises légalement est aussi prévu, mais les libéraux n’en ont pas encore chiffré les coûts. Ces armes seraient rachetées à leur propriétaire selon leur valeur marchande.

En comparaison, la Nouvelle-Zélande, qui a annoncé un programme de rachat similaire après le massacre de Christchurch le printemps dernier, prévoyait y consacrer jusqu’à 200 millions de dollars néo-zélandais, soit 166 millions CAN, pour une population huit fois inférieure à celle du Canada.

Les armes d’assaut de type militaire « sont conçues pour faire un grand nombre de victimes en très peu de temps, elles n’ont pas leur place dans notre pays », a fait remarquer M. Trudeau, qui s’est par ailleurs engagé à « protéger les droits des fermiers et des chasseurs » en ne ressuscitant pas le registre fédéral des armes d’épaule.

PHOTO GEORGE FREY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le AR15, une arme d'assaut qui a notamment été utilisée dans la tuerie de Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

Les armes de types militaires, a poursuivi le chef libéral, ne sont pas nécessaires « pour abattre un cerf ».

Interrogé à savoir ce qu’il adviendrait à un propriétaire d’arme d’assaut qui ne voudrait la revendre, M. Trudeau n’a pas répondu.

Parmi les autres mesures qui seraient mises de l’avant par un gouvernement libéral, mentionnons la suspension des permis d’arme à feu pour les « personnes soupçonnées de représenter un danger pour elles-mêmes ou pour autrui ». Les règles seraient également resserrées en matière d’importation de munition et d’entreposage sécuritaire des armes.