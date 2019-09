« Pendant qu’on parle de photos qui datent de 2001, on ne parle pas de la plate-forme des candidats, de ce qu’ils comptent faire pour aider les personnes racisées », lance Marilou Craft, celle qui, en levant la voix, a lancé toute la controverse autour du spectacle Slav.

Louise Leduc

La Presse

Slav, c’est cette création de Robert Lepage qui a suscité tout un débat l’an dernier parce que certains acteurs blancs jouaient le rôle d’esclaves.

« Oui, c’est important de parler des photos de Justin Trudeau avec une

blackface, oui, de telles poses sont répréhensibles, bien sûr, c’est un problème de se déguiser en quelqu’un d’une autre culture, mais ces tactiques électorales peuvent aussi faire gagner des candidats qui n’ont pas ce type de photo dans leur passé, mais qui n’ont pas non plus de promesses favorables aux populations racisées », se désole en entrevue téléphonique Mme Craft.

« L’important, c’est de savoir quels gestes concrets chacun des politiciens posent ou entendent poser pour les personnes racisées. »