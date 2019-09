(Ottawa) Les libéraux se préparent à une semaine de campagne consacrée à la gestion de crise : d’autres images de Justin Trudeau maquillé de brun ou de noir sont sur le point de sortir, a confirmé jeudi à La Presse une source libérale haut placée.

Mélanie Marquis

La Presse

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Pour la troisième fois en l’espace de moins de 24 heures, des images embarrassantes du chef libéral ont fait surface, jeudi matin. Il s’agit cette fois d’une vidéo dans laquelle on le voit le visage et les bras maquillés de noir.

La séquence muette a été diffusée par Global News, qui attendait de l’authentifier avant de la publier. Le Parti libéral a confirmé que le jeune homme qui lève les bras et tire la langue sur ces images est bel et bien Justin Trudeau, plus jeune.

C’est le magazine américain Time qui a lancé le bal mercredi en diffusant une photo prise en 2001 dans une soirée organisée à l’école de Vancouver où Justin Trudeau enseignait à l’époque, l’Académie West Point Grey.

PHOTO TIRÉE DU MAGAZINE TIME

Le chef libéral y est allé d’un long acte de contrition mercredi à bord de son avion de campagne de s’être peint le visage et les bras en brun (brownface) pour ce déguisement d’Aladdin, qu’il avait choisi pour ce souper costumé se déroulant sous le thème « Nuits d’Arabie »

« C’était une erreur. Je m’excuse profondément. Je me suis déçu moi-même […] Je ne pensais pas que c’était raciste à l’époque, mais maintenant, nous avons évolué », a-t-il offert, bombardé de questions pendant 15 minutes.

Tous ses adversaires ont aussitôt réagi à l’affaire, qui risque de paralyser sérieusement la campagne libérale. La caravane du chef est d’ailleurs au neutre : les activités de Justin Trudeau, qui se trouve à Winnipeg, ont été mises sur la glace.

Singh exprime son indignation

De passage à Hamilton, jeudi matin, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a de nouveau exprimé son indignation à la suite des révélations d’un troisième événement montrant Justin Trudeau le visage maquillé en noir.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Le chef du NPD, Jagmeet Singh.

« Je suis profondément troublé par tout ce que cela veut dire pour le Canada. Les jeunes enfants vont voir pas une, pas deux, mais plusieurs images du premier ministre se moquant de leur réalité. Cela fait beaucoup de mal à tant de Canadiens. Les gens qui ont blessés par la violence ou par les mots, les gens qui n’ont pas pu décrocher un emploi à cause de la couleur de leur peau, se réveillent maintenant et voient le premier ministre de leur pays se moquer de leur réalité. C’est très douloureux », a déclaré M. Singh, qui est le premier chef d’une formation politique nationale issu des communautés ethnoculturelles.

« Je veux que ces gens qui croient qu’ils n’ont pas de valeur, qu’ils ne sont pas aimés, je veux que ces gens sachent qu’ils sont aimés et qu’ils doivent célébrer ce qu’ils sont », a-t-il ajouté.

M. Singh a refusé de dire s’il comptait serrer la main de Justin Trudeau lors des débats des chefs. « Je vais certainement lui dire que ce qu’il a fait était mal ».