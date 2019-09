La photo du premier ministre Justin Trudeau déguisé comme un personnage d’Aladdin, où il arbore un visage maquillé qualifié de brownface, a fait le tour du monde.

Mayssa Ferah

La Presse

Le visage noirci de Justin Trudeau était bien évidence sur site de la BBC ce matin. « L’image est gênante d’un point de vue politique pour le premier ministre, car il a fait des politiques progressistes sa signature », peut-on lire sur leur site internet, en une.

Le New York Times n’était pas en reste. Le quotidien américain a publié en première page une photo du premier ministre, accompagné d’un titre mettant en évidence les excuses présentées hier soir par M. Trudeau.

Le journal Le Monde a aussi fait état de la situation entourant la photo du premier ministre vêtu d’un déguisement inspiré par Aladdin, en annonçant ses excuses, accompagné d’un résumé des diverses réactions des adversaires de Justin Trudeau.

Le réseau de nouvelles CNN fait également mention des excuses du chef libéral, en campagne électorale depuis déjà une semaine.

PHOTO TIRÉE DU MAGAZINE TIME

La polémique entourant une photo publiée dans le magazine américain Time a poussé le chef libéral à exprimer son regret pour la chose. « Je n’aurais pas dû faire cela. J’aurais dû savoir que je n’aurais pas dû le faire, et je le regrette profondément », a-t-il dit.

L’image date de 2001 et on y voit Justin Trudeau, alors âgé de 29 ans, le visage, le cou et les mains peints en brun et coiffé d’un turban. Elle est tirée d’un album de l’Académie West Point Grey, en Colombie-Britannique, où l’homme politique a enseigné.