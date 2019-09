(Moncton) L’affiche de campagne d’une candidate libérale du Nouveau-Brunswick a été recouverte de symboles nazis.

La Presse canadienne

Une pancarte de la libérale Karen Ludwig installée au bord d’une route arbore des croix gammées tracées avec de la peinture en aérosol. Le visage de la candidate a aussi été couvert de peinture.

Mme Ludwig a indiqué que la Gendarmerie royale du Canada avait été avisée du méfait.

Elle a publié des photos de ses pancartes vandalisées sur Twitter, ajoutant qu'elle ne «sera pas muselée malgré le comportement intolérant et haineux de quelques-uns.»

Des affiches électorales de candidats conservateurs, libéraux et néo-démocrates en Colombie-Britannique et dans la région de Montréal ont été aussi été vandalisées plus tôt cette semaine.