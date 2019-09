(Toronto) Le Parti vert du Canada affirme que chaque politique de sa plateforme — de l’économie à la santé, en passant par les affaires étrangères, l’immigration et les transports — a été pensée en fonction de la crise climatique.

La Presse canadienne

La chef du parti, Elizabeth May, a déclaré que faire de la politique comme d’habitude alors que nous vivons une urgence climatique est une mauvaise approche.

La plateforme verte, publiée lundi, met également fortement l’accent sur la réconciliation avec les peuples autochtones, y compris un engagement à mettre en œuvre les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et de l’Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Les verts ont déclaré qu’ils adopteraient une loi exigeant une réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030, soit un résultat supérieur à l’objectif actuel de 30 %.

Le parti dit qu’il interdirait également la fracturation hydraulique et n’approuverait aucun nouveau pipeline, forage de charbon, de pétrole ou de gaz.

L’assurance-médicaments universelle, l’élimination des frais de scolarité et la réduction du prix fixé par le gouvernement fédéral pour le cannabis légal font également partie des engagements inclus dans la plateforme.