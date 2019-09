Moins de 24 heures après avoir défendu sa chanson de campagne en français, l’équipe libérale fait volte-face et a décidé de cesser de l’utiliser.

Catherine Lévesque

La Presse canadienne

Il est prévu que la chanson soit réenregistrée, a confirmé un porte-parole libéral à La Presse canadienne.

Le parti a fait appel au groupe canadien The Strumbellas pour utiliser sa chanson One Hand Up pendant la campagne électorale. C’est aussi le groupe qui a traduit et chanté lui-même la chanson en français.

Dimanche, de nombreux internautes ont souligné sur les réseaux sociaux que la chanson — dont le titre est Une Main haute en français — était mal traduite ou incompréhensible.

L’équipe de Justin Trudeau avait plutôt salué l’effort du groupe anglophone d’enregistrer une chanson dans l’autre langue officielle du Canada.