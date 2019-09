(Toronto) Comment débattre du bilan d’un premier ministre sortant qui ne se présente pas au débat?

La Presse canadienne

Voilà la question avec laquelle doivent jongler les chefs des conservateurs, des néo-démocrates et des verts, jeudi, alors qu’ils se préparent pour un premier débat télévisé en anglais à Toronto.

Le chef libéral Justin Trudeau a refusé de participer au débat organisé par le magazine Maclean’s et le réseau CityTV, préférant consacrer le deuxième jour de sa campagne à parcourir la Colombie-Britannique et l’Alberta, cette dernière province lui étant plutôt hostile lorsque vient le temps d’aborder l’enjeu de l’industrie des sables bitumineux.

M. Trudeau a toutefois confirmé sa participation aux débats officiels organisés dans les deux langues par la Commission des débats des chefs, en plus d’un autre débat en français organisé au Québec par le réseau TVA.

«L’occasion de traverser le pays, de parler avec les Canadiens, de les écouter et de discuter de la manière dont on va construire un avenir meilleur pour tous est au cœur de ce que cette élection représente pour moi», a commenté Justin Trudeau lors d’une annonce à Victoria, jeudi matin.

Son principal adversaire, le chef conservateur Andrew Scheer, n’est pas étonné de l’absence du chef libéral en raison du retour dans l’actualité de l’affaire SNC-Lavalin, alors que selon le Globe & Mail, la Gendarmerie royale du Canada enquêterait sur un possible cas d’entrave à la justice.

Ce ne serait toutefois pas le seul sujet qui aurait refroidi le premier ministre sortant, de l’avis de M. Scheer.

«J’ai remarqué qu’une partie du débat de ce soir va porter sur les affaires étrangères, a-t-il souligné. S’il y a un domaine où les échecs de Justin Trudeau ont été bien mis en évidence pour que les Canadiens comprennent sur le coup, ce sont les sujets liés aux affaires étrangères.»

Du côté du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh a admis être déçu de l’absence du chef libéral, affirmant que les Canadiens s’attendent à ce qu’il soit là pour défendre son bilan qu’il a qualifié d’«exécrable».

En réponse à une question en français, M. Singh a fait part de sa stratégie pour la joute oratoire.

«Dans les débats, ce que je vais faire, c’est de toujours partager les histoires des gens, de monsieur et madame tout le monde. Mon travail, c’est d’être une voix pour les gens qui n’ont pas de voix.»

Il a dit vouloir mettre en lumière «ce qui se passe dans la vie de la population» et parler de moyens pour aider les gens. «C’est pour eux que je suis ici», a-t-il insisté.

Le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, n’a pas reçu d’invitation au débat de jeudi soir. Il n’a pas non plus été invité aux autres débats nationaux malgré son insistance auprès des organisateurs.

Il estime que son exclusion équivaut à «un déni de démocratie» alors que, selon lui, de nombreux Canadiens veulent entendre les idées du PPC, un parti en train «d’écrire une page d’histoire», croit son chef.

En moins d’un an depuis sa création, le PPC serait déjà plus solide que le NPD et le Parti vert, à son avis.

«Ça ne s’est jamais vu dans l’histoire du Canada! Le Parti réformiste, ça lui a pris six ans pour être un parti efficace et il n’avait même pas encore de candidats dans tous les comtés, a-t-il plaidé. Là, un fonctionnaire à Ottawa va nous empêcher de parler de notre plateforme?»