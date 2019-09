(Québec) Le Bloc québécois a amorcé la campagne électorale en se positionnant comme le meilleur allié du gouvernement de François Legault à Ottawa, notamment pour défendre sa loi sur la laïcité.

Gabriel Béland

La Presse

Entouré de sept candidats de la région de la capitale nationale, le chef Yves-François Blanchet a choisi Québec, une région où dominent les députés conservateurs, pour prononcer son discours de début de campagne mercredi.

Selon lui, les libéraux de Justin Trudeau ne se gêneront pas pour contester la loi 21 devant les tribunaux s’ils sont réélus le 21 octobre.

« Le premier ministre du Canada a sans équivoque laissé entendre qu’au besoin l’argent des Québécois et des Québécoises va être utilisé pour lutter et rendre inopérante une loi adoptée en toute légitimité et largement consensuelle au Québec », a dit M. Blanchet.

Les conservateurs d’Andrew Scheer ont quant à eux manqué de fermeté sur cette question. M. Scheer a désavoué la nouvelle loi québécoise, en laissant entendre qu’il ne la contesterait pas advenant son élection.

« Je trouve que la position d’Andrew Scheer n’est pas crédible sur cette question, selon le chef bloquiste. Il vient dire en français ce que les Québécois veulent entendre, et après ça il rembarque sur son avion dans l’Ouest où se trouve sa base électorale. »

Le Bloc entend aussi interdire à ses députés de déposer quelconque projet de loi privé pour rouvrir le débat sur l’avortement.

Le Bloc québécois a pour l’instant 57 candidats. Il promet de dévoiler l’ensemble de ses 78 candidats le 15 septembre à Boucherville, pour son lancement officiel de campagne. L’autobus bloquiste prendra d’ailleurs la route à ce moment seulement.

Le Bloc québécois compte 10 députés, mais aucun dans la grande région de Québec.