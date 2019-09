Le signal de départ officiel de la campagne électorale fédérale sera donné à 10 h ce matin lors de la visite de Justin Trudeau à Rideau Hall. Pour La Presse, le moment marquera l’aboutissement de longs préparatifs qui nous permettront de vous offrir d’ici au 21 octobre une couverture exhaustive des élections, tant au Québec qu’ailleurs au Canada.

Jean-François Bégin

La Presse

Cette couverture est déjà bien commencée, comme en témoignent par exemple nos récentes entrevues exclusives avec M. Trudeau et avec le chef du Parti conservateur Andrew Scheer, de même que les bilans des principales réalisations – et des échecs – du gouvernement libéral. Leur publication se poursuit jusqu’à vendredi.

Au cours des prochaines semaines, notre chef de bureau à Ottawa, Joël-Denis Bellavance, qui couvrira les élections fédérales pour la neuvième fois, mettra à profit sa vaste expérience pour débusquer des nouvelles exclusives et analyser les rebondissements de la campagne. Nos correspondantes parlementaires Mélanie Marquis et Fanny Lévesque seront sur le terrain pour décrire les luttes et les candidats les plus intéressants et témoigner des enjeux qui préoccupent les électeurs de Vancouver ou de Toronto autant que de Saguenay, Sept-Îles ou Gaspé.

Ce trio sera épaulé par plusieurs journalistes de notre salle de rédaction et par le chef de notre bureau à l’Assemblée nationale, Denis Lessard, qui traitera de l’actualité électorale dans la perspective des relations entre Québec et Ottawa.

Nos chroniqueurs ne seront pas en reste. Yves Boisvert, Isabelle Hachey, Marie-Claude Lortie, Rima Elkouri et Stéphanie Grammond vous présenteront des reportages qui vous feront découvrir différentes facettes de la réalité canadienne, des Territoires du Nord-Ouest à Terre-Neuve en passant par l’Alberta et l’Ontario. Pour sa part, notre chroniqueur économique Francis Vailles publiera samedi les résultats d’une analyse inédite qu’il a réalisée sur le sort de la classe moyenne au Canada.

Notre couverture se déclinera sur toutes nos plateformes – La Presse+, lapresse.ca et notre application mobile – et inclura également des portraits des chefs des six principaux partis et plusieurs dossiers thématiques.

À titre de membre du Partenariat canadien de production des débats, nous diffuserons sur lapresse.ca et sur notre page Facebook les débats des chefs du 7 octobre (en anglais) et du 10 octobre (en français), qui promettent de faire partie des moments phares de la campagne.

Finalement, pour recevoir un compte rendu quotidien de l’actualité électorale, abonnez-vous à notre infolettre Le courrier électoral, livrée à 19 h, sept jours sur sept, à compter d’aujourd’hui.

Abonnez-vous au Courrier électoral