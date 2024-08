(Richmond, Virginie) Quatre gars sont affairés autour de la vieille Chevrolet numéro 4 de Jeff Purvis. L’un a la tête dans le moteur, l’autre est couché dessous et transpire à grosses gouttes en jouant avec des câbles. Les deux autres observent, prêts à passer un boulon, une pince, une bouteille d’eau.

« Elle a gagné en 1996, je me suis fait offrir 40 000 $, mais elle n’est pas à vendre », me dit le propriétaire. Le bolide est à la retraite, mais les fans adorent voir rouler les anciennes gloires de la piste entre deux courses officielles.

« Le carburateur a sauté, on essaie de réparer ça… »

Il fait chaud ce samedi au Raceway de Richmond, haut lieu du NASCAR, et le spectacle est autant sur l’ovale qu’autour du stade, où l’on se promène avec une bière de parking en parking.

On a beau faire état de quelques baisses de revenus de commandite et d’une baisse d’audience télé, le NASCAR reste le sport automobile de loin le plus populaire aux États-Unis.

La série, qui célébrait en 2023 ses 75 ans, encaisse 1,1 milliard en revenus télé par année (trois fois le hockey) et près de 400 millions en commandites, malgré un recul. Elle compte encore 36 évènements principaux, qui sont bien plus qu’une enfilade de courses.

Des milliers de gens en profitent pour camper pendant presque une semaine.

« Ce que j’aime dans le NASCAR ? Boire de la Michelob Ultra », me dit en riant Andrew Epp, 35 ans. Il énumère les circuits visités, liste exotique pour le profane, mais musique sacrée pour le connaisseur : Pocono, Talladega, Martinsville, Eldora…

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Jannice et Joann, deux maniaques de vitesse

Jannice, une pompière militaire de 19 ans, et Joann, une conductrice de camions de l’armée de 21 ans, ne viennent pas pour le party. Elles arrivent à temps pour la course de pick-ups. « Je viens d’Indianapolis, et pour moi, il n’y a rien de plus excitant : le bruit, l’adrénaline, la bataille et, à la toute fin, un gagnant ! »

La Formule 1 met de l’avant la lutte de constructeurs à la recherche d’avancées technologiques, tandis que l’essence du NASCAR est théoriquement l’affrontement de pilotes avec des voitures de série presque identiques.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Steve et Nick

« Dans le temps, un gars est tombé en panne sur la piste et il a couru dans le parking prendre une auto ordinaire et il a gagné », me dit Steve, un nostalgique de 58 ans, en visite avec son fils Nick, 33 ans.

« Mais maintenant, il y a trop d’ordinateurs, ça tue le sport. »

Le NASCAR est aussi à haut indice politique depuis quelque temps.

La moitié des circuits de ce sport de l’« Amérique blanche » sont dans le Sud-Est. La série fait de gros efforts pour diversifier sa clientèle et ses pilotes, du moins en vitrine, et tente d’envoyer un message d’inclusion. En 2010, sous la pression des commanditaires, NASCAR a banni les drapeaux confédérés, qu’on voyait flotter souvent jusque-là.

Je croise Ben, un orthopédagogue de 27 ans, avec son ami Colton. Les deux sont fièrement « en bedaine », malgré l’interdiction, et ils ont commencé à boire vers 10 h ce matin.

C’est correct d’avoir banni le drapeau, je comprends qu’ils voulaient combattre l’image de rednecks, mais c’est l’identité du Sud, tu vois, alors tant que la personne ne dit pas des choses offensantes, ça ne me dérange pas. Je pense qu’ils ont perdu du monde avec ça. Ben, orthopédagogue

Sa copine noire, Nia, est d’accord. Elle n’en a rien à cirer de ce drapeau, n’y perçoit aucun racisme. Je leur demande faussement naïvement si c’est plutôt Trump ici. Ils éclatent de rire. « Euh, ouais, bonne chance pour trouver un démocrate ». Les trois vont voter rouge.

Un Afro-Américain dans la cinquantaine prend une bière tranquillement avec sa femme derrière le coffre de sa voiture.

« Ce que je fais dans la vie ? Je tue des gens.

— Ah bon ? À quel titre exactement ?

— J’ai été entraîné à tuer des gens. Je suis dans l’armée. »

Je tente de l’entraîner sur le terrain politique.

« Je m’en fous du gouvernement, ce qui m’intéresse, c’est le sort des gens de couleur. On pourrait dominer ce pays si on voulait. Mais on a deux partis à 95 % blancs, même avec Kamala Harris, tant mieux si elle est là, mais ça ne change rien. Je m’en fous. »

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Cameron Skinner va voter pour la première fois en novembre.

Pour Cameron Skinner, une étudiante de 19 ans, l’arrivée de Harris, ou plutôt le départ de Biden, change tout.

J’ai plein d’amies qui ne voulaient même pas voter après le débat. Moi, j’aurais quand même voté démocrate, depuis que j’ai vu tout ce que Trump a fait aux gens. Cameron Skinner, étudiante

C’est la seule démocrate déclarée que j’ai trouvée.

C’est après tout d’une course de NASCAR en 2021 qu’est né le slogan anti-Biden le plus célèbre : « Let’s go Brandon ». Pendant cette course, un reporter croyait avoir entendu la foule crier « Let’s go » pour le pilote gagnant Brandon Brown. Les spectateurs criaient plutôt « Fuck you, Biden ».

On n’a pas de difficulté à trouver ici des affiches « Let’s go, Brandon », comme derrière Karrie Shilaski, qui lit un livre sur les sorcières irlandaises pendant que son mari va voir des moteurs. Elle déteste Trump, se dit pro-choix, mais ne votera jamais démocrate. « Vous allez trouver ça terrible, mais une femme ne devrait pas être présidente, les femmes sont trop indécises. C’est mon opinion. »

Son opinion pro-Trump, Jason Watcher, 49 ans, n’en fait pas mystère. Ce réparateur de VR a fait installer sur son terrain de camping une piscine dans laquelle un camion-citerne immense est venu vider 23 000 litres d’eau. Une demi-douzaine de ses amis y flottent. Son terrain est plein de mannequins ridicules à l’effigie de Joe Biden, de poupées gonflables et d’affiches de la fierté gaie installées par dérision. Il n’avait pas prévu la démission du candidat démocrate, de toute évidence.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Jason Watcher a installé une piscine de 23 000 litres sur son site de camping

Il me parle du bon vieux temps où il y avait plus de gens et où on commençait à boire à 5 heures du matin, vu que les courses étaient à midi.

Larry Swisher, lui, a longtemps été démocrate.

« Mon père était syndicaliste, et j’ai été chez les Teamsters, dit cet opérateur de machinerie lourde, qui bosse encore dur à 75 ans. Dans le temps, les démocrates étaient du côté des ouvriers. John Kennedy, c’était un homme bon. On avait de bonnes jobs. Puis les démocrates sont allés de l’autre bord et nous ont abandonnés. Après Carter, j’ai arrêté de voter démocrate. Regarde le prix de tout… L’essence, ça me coûtait 130 $, ça m’en coûte 300 $, dit-il en me montrant son VR. C’est pas parce que j’aime Trump, mais ça n’a pas de bon sens, là. »

Il me montre sur son téléphone sa Chevrolet Chevelle 1967, qu’il a remontée au complet.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Larry Swisher montre une photo de sa Chevrolet Chevelle 67.

« C’est pas une beauté, ça ? »

Oui, Larry, c’est de la belle ouvrage que vous avez faite là.

Bien sûr, les courses ne sont plus ce qu’elles étaient.

Avant, des gars comme Dale Earnhardt – le père, pas le fils – pouvaient démonter leur moteur au complet et le remonter. Mais il faut être de son temps, et même s’ils ne connaissent rien à la mécanique, les jeunes sont des pilotes phénoménaux. Larry Swisher, opérateur de machinerie lourde

Il passe beaucoup de temps dans le garage depuis que sa femme est morte, il y a cinq ans.

« Linda, elle aimait tout le monde, même les pires personnes. Si je lui disais : “Ce gars est un idiot”, elle me répondait qu’il y a toujours quelque chose de bon dans les gens. Elle était comme ça, Linda. Toujours à voir le beau. »

Il insiste pour me faire goûter son thé glacé – c’est la recette de Linda.

« Faut s’hydrater, fais attention. »

Derrière nous, les moteurs rugissent de plus en plus fort, ça sent l’essence, le propane et les hamburgers grillés au charbon.