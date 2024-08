(Washington) En ce 18 août, les Jeux olympiques venaient à peine de prendre fin et les États-Unis allaient maintenant passer à l’ultime compétition : l’élection du président de la république.

Ce jour d’été 1984, à la radio, Ronald Reagan a campé le décor. Mes politiques, a-t-il dit, sont à l’image du genre de « triomphe de la foi et de l’espoir » à l’œuvre pendant les deux semaines des Jeux de Los Angeles.

Nos adversaires, eux, saturent les ondes avec leur discours de tristesse et de malheur, ajouta le président républicain. Doom and gloom, en anglais. L’expression a collé. Les démocrates étaient le camp des pessimistes. Ceux qui parlaient de récession, d’échec, de jours sombres à venir.

À l’inverse, Reagan affichait une sorte d’optimisme congénital, une foi inébranlable dans les capacités des États-Unis à triompher des plus graves problèmes, car des jours glorieux attendent le pays, c’est sa nature, c’est son destin.

Reagan était arrivé au pouvoir après les années 1970, la décennie la plus déprimante que le pays ait connue depuis longtemps. Pour la première fois, au Viêtnam, les États-Unis avaient perdu une guerre majeure. Elle était jugée non seulement meurtrière, mais inutile. Le président Nixon avait démissionné dans la honte. Les pays arabes avaient créé deux chocs pétroliers. L’Iran avait humilié les Américains en prenant en otage les employés de son ambassade à Téhéran. L’URSS jouait apparemment à armes nucléaires égales.

Et soudainement, ce grand-père arrivait au pouvoir avec ce qui n’était plus en stock depuis des années : l’optimisme.

Par un curieux retournement des choses, 40 ans plus tard, le Parti républicain est devenu la coalition du doom and gloom.

Et en face, soudainement, se dresse une candidate de la « joie » et de l’optimisme.

J’ai quitté Milwaukee il y a trois semaines, aussi bien dire il y a trois ans.

En prenant le train vers Chicago, j’ai rencontré une déléguée républicaine de Virginie, qui revenait comme moi de la convention républicaine. Elle était gonflée à bloc après cette semaine triomphale — à part le fait que sa fille de 25 ans travaille pour les démocrates.

La veille, Donald Trump avait tenté de jouer l’unificateur, en ne nommant (presque) pas Joe Biden. Il avait failli être assassiné cinq jours plus tôt, portait encore un bandage à l’oreille et semblait voguer irrésistiblement vers la présidence. Les « dissidents » de son parti s’étaient ralliés, toute opposition était écrasée. La totale.

PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS L’ex-président Donald Trump répond aux questions de journalistes lors d’une conférence de presse organisée à son domaine de Mar-a-Lago, en Floride.

Mais tout en étant radieuse après cette grand-messe républicaine, ma voisine de train m’a tout de même dit à quel point « ça va mal » dans ce pays. Bien entendu, on ne fait pas de politique si on ne pense pas qu’il y a des choses à changer, des injustices à redresser, etc.

Ce qui me frappait néanmoins, c’était sa vision profondément pessimiste, déprimante de son pays, où « nos petites filles jouent au soccer contre des garçons » (je lui ai demandé où ça, elle a concédé que ce n’était pas arrivé, mais de justesse).

Le Parti républicain de Trump n’est pas celui d’un avenir prometteur, mais de la défense contre l’effondrement imminent.

Cette semaine encore, Trump parlait de la pire récession, non, pardon, dépression économique que le pays n’a jamais connue, si les démocrates l’emportent. D’une troisième guerre mondiale, aussi. De ce pays dont « tout le monde rit », où les dirigeants militaires, les chefs du renseignement et tous les fonctionnaires sont dépeints comme des idiots ou des incompétents.

Je reviens trois semaines plus tard à Washington, aussi bien dire trois ans plus tard, tant c’est une autre campagne.

J’ai quitté « le Fort contre le Faible » à Milwaukee. Trump poing en l’air, criant « Luttez ! », sur fond de drapeau américain. Contre le vieillard cacochyme, impotent.

Il n’y avait pas de match à ce jeu-là, c’était gagné pour Trump.

Je reviens, c’est « le Sinistre contre la Joyeuse ». La fin du monde contre un avenir meilleur.

Il lui reste à définir ses propositions. À passer le test des entrevues. Des grands discours. Du prochain débat le 10 septembre.

PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS Échange complice entre Kamala Harris et son colistier, Tim Walz

Mais en attendant, Kamala Harris et le sympathique Tim Walz incarnent exactement ce que les républicains ne sont plus : l’optimisme. Et on dirait que ce sourire enrage encore plus Trump, dont les muscles zygomatiques sont notoirement sous-développés. Qui a déjà vu Trump rire franchement ?

On ne gagne pas une élection avec son seul charme, mais le contraste est si violent entre Harris et Trump que tout est bousculé dans cette lutte. Le sujet lui-même a changé, et « le changement » n’est plus du côté de Trump.

Déjà, les sondages montrent une remontée de la candidate présidentielle démocrate un peu partout. C’est encore très serré, mais soudainement la Maison-Blanche est reprenable pour les démocrates. Sans parler des dizaines de luttes locales où la panique démocrate s’était installée du temps de Biden.

Que l’on prenne un recul historique de 40 ans… ou de trois semaines, il est absolument renversant de voir à quel point l’optimisme américain a déménagé de parti.

La foi en l’avenir du pays où « tout est possible » et où « tout le monde peut réussir à force de travail » est exprimée par cette fille d’immigrants dont le sourire irrésistible est une sorte de proposition politique inattendue.