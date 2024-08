Kamala Harris et Tim Walz, mardi, lors d’un rassemblement de campagne à Philadelphie, dans l’État pivot de Pennsylvanie

Il est fier d’être à la tête de « l’État du hockey ». Depuis qu’il est en poste, son État a légalisé la marijuana et adopté une loi sur l’accès à l’avortement qui est identique aux règles en vigueur au nord de la frontière américaine. Il a aussi joué un rôle central dans l’adoption d’un congé parental payé et d’une allocation familiale.

Il n’y a pas à dire, Tim Walz, le gouverneur du Minnesota qui est devenu le colistier de Kamala Harris mardi dans sa course à la Maison-Blanche, pourrait facilement être un politicien canadien.

Et ce n’est pas très surprenant. Son État partage 885 kilomètres de frontière avec l’Ontario et le Manitoba. Le Canada est aussi son principal marché d’exportation. Pour les motoneiges, notamment, mais aussi pour l’éthanol et le minerai de zinc.

Avec ses hivers rigoureux et sa réputation de gentillesse, le Minnesota est parfois appelé à la blague « le plus canadien des États américains ».

Mais vous risquez bien peu d’en entendre parler pendant la lutte électorale qui opposera Kamala Harris et Tom Walz, dans le coin gauche, à Donald Trump et J.D. Vance, de l’Ohio, dans le coin droit.

Pourtant, de mémoire, on n’a jamais vu un ticket démocrate avec des liens aussi clairs avec le Canada ! Faut-il rappeler que Kamala Harris a vécu à Montréal pendant près de cinq ans à la fin des années 1970 et au début des années 1980, fréquentant tour à tour l’école FACE, au centre-ville, et le Westmount High après un court passage dans une école francophone de Notre-Dame-de-Grâce ? Encore aujourd’hui, elle est capable d’échanger quelques phrases en français, legs avoué de cette époque.

La politicienne parle peu, cependant, de cet épisode de sa vie. Dans sa biographie au titre évocateur, Un périple américain, les vérités que nous détenons, elle n’y a consacré qu’une toute petite page.

Les raisons sont simples. Aux États-Unis, les liens avec le Canada ne sont pas payants politiquement, ils peuvent même prêter le flanc aux rivaux républicains qui ne se gênent jamais pour remettre en cause l’« américanité » des candidats. Ou encore pour faire des liens entre les politiques progressistes du voisin du Nord et les accusations de « politicienne de la gauche radicale » qu’ils tentent de faire porter à Kamala Harris.

En fait, même au-delà de l’idéologie, ce n’est généralement pas payant de faire référence à des politiques canadiennes comme possibles solutions à des enjeux américains dans un pays dont l’identité est fortement ancrée dans le mythe de l’exceptionnalisme.

La connaissance de langues étrangères – hormis l’espagnol – peut aussi faire l’objet d’attaques. John Kerry l’a appris à ses dépens en 2004 lorsqu’il s’est mesuré à George W. Bush lors de l’élection présidentielle. Sa connaissance exemplaire du français, qui aurait pu être un atout sur la scène internationale, a été présentée comme un symbole d’élitisme par le parti de son rival texan, pourtant issu d’une dynastie politique riche comme Crésus.

Ce n’est donc pas le politicien quasi canadien que Kamala Harris a choisi pour l’épauler, mais bien le gars du Midwest, issu d’un milieu rural, qui, comme elle, ne se croit pas sorti de la cuisse de Jupiter. Le fan de chasse, détenteur d’armes à feu, vétéran militaire, de race blanche, qui enseignait la géographie à l’école secondaire quand il a décidé de s’impliquer en politique. Un produit de la méritocratie américaine.

Elle a aussi choisi le gars qui a réussi à mettre Donald Trump et J.D. Vance dans l’embarras quand il a été le premier à dire lors d’une intervention filmée que le duo républicain est « weird », étrange. L’épithète – qui sert ici d’euphémisme poli, mais éloquent – leur colle depuis à la peau sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Cela dit, est-ce que le choix de M. Walz, peu connu nationalement, pourrait changer l’issue de l’élection en novembre ? Pas vraiment, s’il faut croire les politologues Kyle C. Kopko et Christophe J. Devine, qui ont calculé l’impact des colistiers sur les campagnes présidentielles à travers l’histoire et qui concluent, dans deux livres qu’ils ont consacrés au sujet, que l’influence est faible, voire marginale.

« Choisir un colistier à partir d’un bloc électoral clé ne fera pas une différence, mais choisir un colistier expérimenté, qualifié, peut faire bien paraître le candidat présidentiel – et lui permettre de gagner des votes », exposent les auteurs. Le contraire est vrai aussi.

John McCain s’est mordu les doigts après avoir choisi Sarah Palin. Si la politicienne d’Alaska a d’abord énergisé sa campagne, elle est devenue une machine à scandales après quelques semaines. Ces jours-ci, J.D. Vance semble loin d’être un faire-valoir pour Donald Trump alors que des déclarations misogynes ou empreintes d’intolérance, tirées de son passé, font les manchettes. Il n’y a pas de doute que le passé de M. Walz sera passé au crible au cours des prochaines semaines.

Rien n’est joué, cependant. La course entre les deux binômes ne fait que commencer. Au coude-à-coude dans les sondages.

Le Canada, lui, est réduit au rôle de spectateur. Un spectateur silencieux qui serait fou de ne pas avoir une légère préférence pour l’équipe qui partage ses valeurs, son style et son obsession pour le hockey.