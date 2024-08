Avant l’élection de 2016, dans une analyse sur la montée de Donald Trump qui est devenue une pièce d’anthologie, la journaliste Salena Zito de Pittsburgh a avancé que ses supporters, qu’elle avait passé des mois à interviewer, prenaient ses déclarations au sérieux, mais pas au pied de la lettre.

Les médias, selon elle, les prenaient au pied de la lettre, mais pas au sérieux.

Ce paragraphe a été depuis retourné dans tous les sens, mais les dernières années ont permis de démontrer que les deux approches qui y étaient présentées étaient erronées.

Ceux qui ne prenaient pas Trump au sérieux ont été incapables de voir que ses idées – aussi extrêmes soient-elles – permettaient de rallier une bonne partie de l’électorat américain. Ils n’ont plus de doute aujourd’hui.

Ceux qui ne prenaient pas les déclarations de Trump au pied de la lettre l’ont vu mettre à exécution ses promesses les plus radicales au cours de son premier mandat.

Comme promis, il a essayé d’imposer une mesure freinant l’arrivée de musulmans de nombreux pays – un Muslim ban – dans les premiers jours de sa présidence. Il s’est mis à construire un mur à la frontière sud dans les années qui ont suivi et a soulevé la controverse en arrachant leurs enfants à des parents migrants. Il a mis les ciseaux dans l’entente avec l’Iran sur le nucléaire. Il a imposé des tarifs à ses plus proches alliés, remis en cause l’ALENA et mis la pagaille au sein de l’OTAN.

Pourquoi vous parler de ça aujourd’hui ? Parce que le discours de Donald Trump se radicalise et que cette radicalisation, qui s’accélère depuis que Joe Biden s’est retiré de la course et que Kamala Harris est portée par un vent d’enthousiasme, passe largement sous le radar. On lève un sourcil et on passe à autre chose.

Parce que l’on continue, suivant notre orientation politique, à ne pas prendre les déclarations du candidat républicain au sérieux ou à ne pas les prendre au pied de la lettre. Et ce, même si nous sommes devant des énoncés qui devraient inquiéter tous les tenants de la démocratie du monde, de gauche comme de droite. Américains ou pas.

Le 26 juillet, lors d’une allocution devant un groupe de militants politiques chrétiens en Floride, l’ex-président américain a invité ces derniers à voter « juste cette fois ». Le reste de la citation donne froid dans le dos : « Vous n’aurez plus à le faire. Quatre ans de plus, et vous savez quoi ? Ce sera arrangé, tout ira bien. Vous n’aurez plus à voter. »

La citation a causé une petite commotion au Parti démocrate, mais a été suivie d’apologies du côté républicain où on tentait d’expliquer que Donald Trump avait été cité hors contexte. Invité à s’expliquer à Fox News, en terrain ami, Donald Trump a répété la même phrase et continué à laisser planer le doute, laissant l’animatrice, Laura Ingraham, lui mettre les mots dans la bouche.

À la fin de l’entrevue, cette dernière lui a demandé : « Vous allez quitter le pouvoir à la fin de votre mandat ? » Ce à quoi Donald Trump a répondu : « Comme la dernière fois ! » Laura Ingraham a fait comme si de rien n’était alors que l’ex-président a absolument tout fait pour ne pas quitter le pouvoir, la dernière fois, après avoir tenté de faire renverser les résultats de l’élection de 2020 et incité ses fans à se rebeller.

Expert de l’extrême droite en France, mais aussi aux États-Unis, Jean-Yves Camus note le caractère inédit des dernières déclarations de Trump. « Ça n’est jamais arrivé qu’on laisse planer le doute sur l’avenir du processus électoral. Ce n’est jamais arrivé dans l’histoire des États-Unis », m’a dit le codirecteur de l’Observatoire des radicalités politiques de l’Institut Jean-Jaurès, joint à Paris. Même les ségrégationnistes ne se sont jamais rendus jusque-là, ajoute-t-il.

Et cette citation n’est qu’une des composantes explosives d’une bombe politique à sous-munitions. Donald Trump condense ces jours-ci dans ses discours les promesses les plus extrémistes qu’il a faites au cours des dernières années.

En Pennsylvanie, cette semaine, où il retournait pour la première fois depuis la tentative d’assassinat dont il a été victime, Donald Trump a rappelé que s’il est élu, « le jour un, [il va] commencer la plus grande expulsion de l’histoire des États-Unis », affirmant sans aucune preuve que l’administration Biden a laissé « entrer des milliers et des milliers de terroristes qui submergent notre pays ».

Il a aussi répété que les « criminels », les « membres de gang » et les gens « sortis des asiles de fou » qui passent la frontière « empoisonnent notre pays », des propos dont la parenté avec ceux d’Adolf Hitler avait été relevée par l’équipe de Joe Biden l’an dernier.

Quand on lui a demandé à la télévision la semaine dernière s’il envisageait toujours de « bombarder le Mexique » dans le cadre de la guerre contre les cartels, comme il l’avait suggéré en 2022, Trump a répondu : « Le Mexique doit reprendre la situation en main très rapidement ou la réponse est oui, absolument. »

À côté de ça, des partis qu’on dit d’extrême droite en Europe – le Rassemblement national ou les Frères d’Italie – sont modérés. « On n’entendrait jamais Marine Le Pen dire le dixième de ce que dit Donald Trump », note M. Camus.

Cette tendance semble s’accentuer à mesure que Kamala Harris – qui, depuis vendredi, a assez de délégués pour être la candidate officielle du Parti démocrate – grappille son avance dans les États clés. À mesure qu’elle ramasse des fonds – plus de 300 millions en juillet – pour financer sa campagne.

« Depuis que Kamala Harris est arrivée dans la course, la campagne de Trump est complètement désorientée », croit Rafael Jacob, expert de la politique américaine et chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM. « Les responsables de la campagne de Trump pensaient l’avoir mis dans une boîte, et là, il perd les pédales. »

Et malheureusement, dans le Parti républicain, personne ne semble prêt à reprendre le guidon. Les éléments critiques, présents au premier mandat, ont tous été écartés.

Il ne nous reste qu’à espérer que l’électorat américain va prendre les déclarations de Donald Trump tant au sérieux qu’au pied de la lettre.