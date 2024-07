« Priez pour nous ! »

Ce fut la réaction d’une Américaine dans la vingtaine, en vacances dans la région montréalaise, quand elle m’a entendu dire à voix haute dimanche, au beau milieu d’une station-service, que Joe Biden venait tout juste de se retirer de la course à la Maison-Blanche. À trois mois et des poussières de l’élection. Du jamais-vu dans l’histoire américaine.

Si mon cerveau avait été un peu moins sous l’effet du décalage horaire, je lui aurais répondu que ses appels aux dieux de la politique venaient peut-être d’être entendus. En cédant sa place, Joe Biden vient tout juste de ressusciter la course à la Maison-Blanche et d’offrir une occasion en or à sa vice-présidente, Kamala Harris, en appuyant sa candidature pour l’investiture démocrate.

Le Parti démocrate, qui se noyait dans ses divisions depuis la performance désastreuse d’un Joe Biden embrouillé lors d’un unique débat avec Donald Trump, a soudainement sorti la tête de l’eau pour prendre une grande inspiration.

Depuis, les élus et les têtes d’affiche du parti se succèdent pour offrir leur soutien à Mme Harris qui, au milieu de l’après-midi lundi, avait reçu l’aval d’une majorité de sénateurs, de représentants et de gouverneurs démocrates, en plus de l’appui des Clinton et de divers comités influents au sein du parti. Même la base de l’organisation politique s’est mobilisée, récoltant plus de 80 millions US en dons en moins de 24 heures pour soutenir la campagne de Kamala Harris.

C’est un départ sur les chapeaux de roue, même si deux des roues de la voiture de course ne touchent pas terre. Certains politiciens et grands donateurs – dont l’ancien maire de New York Michael Bloomberg – rejettent pour l’instant l’idée d’un couronnement. Ils aimeraient que la convention démocrate qui aura lieu du 19 au 22 août – et qui permettra de nommer officiellement le candidat du parti pour l’élection de novembre – soit le théâtre d’une vraie compétition.

Mais quoi qu’il advienne à ce chapitre, la vice-présidente, qui a tenu sa première activité de campagne au Delaware lundi soir, a d’ores et déjà une immense longueur d’avance sur ses potentiels rivaux démocrates.

Une avance dont elle devrait discuter en long et en large avec Hillary Clinton, l’autre politicienne qui s’est mesurée à Donald Trump lors d’une course à la Maison-Blanche et qui a perdu à la ligne d’arrivée, même si elle a remporté le vote populaire.

PHOTO LANNA APISUKH, THE NEW YORK TIMES Hillary Clinton, ancienne candidate démocrate à la présidence américaine, en avril dernier

En 2016, quand elle s’est lancée dans le grand jeu des primaires pour l’investiture démocrate, Hillary Clinton avait tout pour elle. La célébrité, une solide expérience professionnelle et politique, des fonds colossaux. Les sondages la donnaient gagnante, elle qui s’était pourtant cassé les dents sur l’immense popularité de Barack Obama huit ans plus tôt.

Mais rien ne s’est déroulé comme prévu. La bataille pour l’investiture démocrate a donné à Hillary Clinton beaucoup de fil à retordre. Bernie Sanders, sénateur du Vermont résolument de gauche, a réussi à rallier une part importante du vote progressiste. Soutenue par les apparatchiks du parti, Hillary Clinton a remporté la mise, mais n’en est pas sortie indemne.

Kamala Harris doit tirer deux leçons importantes des mésaventures de Mme Clinton. Elle doit démontrer qu’elle fait consensus au sein du parti plutôt que d’avoir l’air parachutée des hautes sphères.

Et elle devra rapidement convaincre qu’elle peut créer de l’enthousiasme, pas seulement en s’appuyant sur sa feuille de route et sur le bilan de Joe Biden, mais bien en proposant un véritable projet politique qui va au-delà de l’opposition à Donald Trump. Un programme qui inspire.

En 2015, alors que je couvrais l’élection présidentielle, je m’amusais à demander aux électeurs que je rencontrais de me résumer le programme politique des deux candidats à la Maison-Blanche. Si tous, sans exception, pouvaient nommer les priorités de Donald Trump – construire un mur à la frontière, mettre la hache dans l’impôt des entreprises, déchirer l’entente sur le nucléaire avec l’Iran –, neuf sur dix étaient incapables de me décrire les priorités d’Hillary Clinton. Son programme politique encyclopédique tentait de régler les problèmes des uns et des autres — mais était désincarné, trop technique. Tout le contraire de Bernie Sanders et de Donald Trump, qu’on aime leurs idées politiques ou non.

Kamala Harris n’a pas la même popularité qu’Hillary Clinton à son début de campagne, mais ça pourrait être à son avantage.

Il n’y a rien que les Américains apprécient plus qu’une grande remontée à la Rocky IV. Surtout si ça implique une bonne dose de combativité et un rival coriace à la chevelure décolorée.

L’ancienne procureure générale de Californie devra se battre pour rallier son parti, convaincre les électeurs indécis et les désabusés de la politique, tout en faisant face aux vents contraires qui soufflent déjà très fort dans les milieux politiques et médiatiques conservateurs, tout comme sur les réseaux sociaux de droite. Un défi qui n’est pas insurmontable, surtout face à un candidat aussi controversé que Donald Trump.

La courte campagne qui s’annonce, si elle a du punch, a le potentiel de garder les forces progressistes des États-Unis dans le ring jusqu’à la fin. Reste à voir l’agilité du jeu de pieds de Mme Harris. Il aura plus d’impact qu’une quelconque intervention divine.