Cette semaine, dans une seule promenade dans les rues du quartier noir de Milwaukee, ce que j’ai entendu de « gens ordinaires » était suffisant pour faire paniquer les démocrates, si jamais les sondages n’étaient pas assez clairs.

Dans le kilomètre carré que j’ai arpenté, tout le monde m’a parlé du prix de la nourriture, du logement.

Ils m’ont aussi tous parlé, sans exception, de la faiblesse de Joe Biden. Un homme pour qui ils avaient voté. Mais qui était « en train de tomber en morceaux devant nos propres yeux », comme m’a dit l’un d’eux.

Il y en a qui voteraient démocrate même pour un candidat inconscient. Il y en a beaucoup qui n’ont pas le goût de voter pour Donald Trump, mais sont incapables de voter pour un candidat à moitié inapte. Ne savent plus quoi faire. Et ceux, qui s’additionnent, qui veulent aller vers Trump « pour l’économie ».

Au Wisconsin, il n’en faut pas beaucoup pour faire basculer l’État.

Tristement, le dernier à avoir lu ce qui était écrit sur les murs, dans le ciel et dans les chiffres, c’est Joe Biden. Ou plutôt, il a tant appris à déjouer le sort qu’il n’a pas voulu l’entendre.

C’est dur, c’est implacable comme la politique l’est quand on ne sait pas en sortir. Mais c’est l’indéniable réalité : le parti fonçait dans un mur rouge avec lui.

Il y a six mois, les Américains étaient déjà déprimés du choix devant eux. Joe Biden aurait pu changer ça bien avant.

En 2021, Joe Biden a ramené la dignité à la fonction de président, après le mandat chaotique de Trump. On le crédite de plusieurs réalisations, dont des lois bipartisanes importantes. Il peut se vanter d’un bon bilan.

Mais on n’en serait pas là s’il avait accepté d’être ce qu’il a annoncé en 2020 : un président de transition vers la prochaine génération. Cette relève, elle existe. Ce n’est pas vrai que les États-Unis manquent de talent politique. De Kamala Harris aux gouverneurs d’au moins six États, sans compter des sénatrices, des ministres actuels, etc.

Sauf que Biden a forcé cette génération à rester sur les lignes de côté pour un autre mandat. On ne conteste pas la candidature d’un président sortant. D’autant qu’il allait se présenter encore contre Trump.

C’était déjà la manifestation d’un excès d’ego. Il en faut sûrement pour faire ce job. Mais le fait est que l’obstination de Joe Biden a commencé bien avant le débat.

Ruth Bader Ginsburg, une des grandes juges de la Cour suprême américaine, a décidé de s’accrocher à son poste à 87 ans après de multiples cancers. Elle est morte pendant la présidence de Trump, qui a pu nommer une juge ultraconservatrice pour la remplacer. Ça n’enlève rien à son legs juridique. Mais cette décision de s’accrocher à un poste comme si elle était éternelle permettra de défaire une partie de son travail.

Biden, s’il n’avait pas subi autant de pression, aurait continué comme si de rien n’était lui aussi.

Je n’ai pourtant pas entendu une seule personne me dire que Biden était l’homme de la situation, autrement que par défaut. Même avant le « débat calamiteux ». Depuis, difficile de même croire qu’il aurait pu utilement remplir un deuxième mandat.

Des millions d’électeurs auraient voté pour lui de toute manière, pour barrer le chemin à Trump. Mais des centaines de milliers au milieu, ceux qui font ou défont les présidences, sont en train d’aller vers Trump. Et des millions seraient peut-être restés chez eux, par déficit d’enthousiasme.

Essayons seulement de digérer ce qui s’est passé depuis 52 jours aux États-Unis.

Il y a six mois déjà, les Américains se disaient très insatisfaits du choix devant eux pour la présidence.

Ils n’avaient pourtant encore rien vu.

– 30 mai : le candidat du Parti républicain est déclaré coupable de 34 chefs d’accusation criminelle. Il est maintenant passible de plusieurs années d’emprisonnement.

– 11 juin : le fils du président, Hunter, est déclaré coupable d’infractions fédérales pour avoir menti sur sa consommation de drogue en achetant une arme à feu.

– 27 juin : le candidat démocrate, ayant lui-même convoqué le débat le plus hâtif de l’histoire, livre la pire performance de l’histoire des débats télévisés. Il est apparu si faible, sinon sénile, que son parti a organisé son éjection à seulement quatre mois de l’élection.

– 1er juillet : la Cour suprême, dans l’affaire Trump c. États-Unis, décrète l’immunité pénale du président pour les actes officiels accomplis, ce qui affectera les trois (oui, trois) autres procès criminels à venir, mais potentiellement la nature des présidences futures aussi.

– 13 juillet : le candidat républicain-condamné est victime d’une tentative d’assassinat. Ayant bougé la tête à la dernière seconde, il évite miraculeusement le projectile par quelques millimètres.

– 21 juillet : le candidat démocrate, soumis à une pression gigantesque des donateurs, des membres de son parti et du public, renonce à sa candidature.

Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en très peu de temps.

PHOTO JACQUELYN MARTIN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Joe Biden lors d’une conférence de presse tenue le 11 juillet, à Washington

Un seul de ces évènements aurait suffi à rendre cette campagne inédite. Il n’y a évidemment jamais eu de candidat à la présidence arrivant en campagne avec un casier judiciaire et l’étiquette de « criminel ».

Aucun parti non plus n’a jamais présenté un candidat dans un état physique et mental aussi triste que celui de Joe Biden cet été. Franklin D. Roosevelt était handicapé et affaibli mais ne donnait pas la même impression de déclin. Il a été réélu facilement.

Il y a eu des tentatives d’assassinat (Teddy Roosevelt) et un assassinat de candidat (Robert F. Kennedy) en pleine campagne par le passé. Mais l’évènement violent du 13 juillet n’en demeure pas moins gigantesque, traumatisant politiquement.

Pour ce qui est d’un candidat abandonnant la course à 107 jours de l’élection présidentielle, c’est du jamais-vu. Lyndon B. Johnson s’était retiré au mois de mars 1968, donnant le temps à son parti d’organiser une convention.

Tout vient donc de changer, et cette campagne prend (encore) un virage à 180 degrés, un mois avant la convention démocrate.

Il y aura une campagne. Il y aura un vrai match.