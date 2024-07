PHOTO JAMIE KELTER DAVIS, THE NEW YORK TIMES

Les organisateurs démocrates regardant la fin de la convention républicaine jeudi n’ont pas manqué d’être choqués par l’apparition de Hulk Hogan.

Un lutteur, pensez donc, quelle façon vulgaire et ridicule de conclure une réunion politique. Des muscles et du déchirage de vêtements plutôt que des idées…

Mais qu’on aime ça ou pas, il y a une chose que les républicains de Donald Trump font et que les démocrates semblent incapables de produire : raconter une histoire à la nation.

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS L’ancien lutteur professionnel Hulk Hogan a déchiré sa chemise durant son discours à la Convention nationale républicaine, révélant une camisole arborant les noms de Donald Trump et de son colistier, J.D. Vance.

C’est plein de mensonges, de raccourcis et de solutions magiques, mais ça intéresse l’électeur. Ça parle à ses craintes, à ses intérêts, à ses désirs.

En face de ça, quelle est l’histoire racontée par les démocrates pour convaincre les électeurs ? Je ne parle même pas de celui qui la raconte, copie blanchie de lui-même il y a quatre ans. Incapable de livrer avec force ce qu’il a à dire. S’écrasant au milieu de ses phrases même quand elles sont télépromptées devant lui.

Je parle de ce qu’il essaie de dire aux Américains : le danger de réélire Trump, menace existentielle pour la démocratie.

Ça ne suffit pas. Je dirais même : ça ne pogne pas du tout.

Un des discours les moins remarquables de la semaine a été celui de la belle-fille de Donald Trump, Lara Trump, coprésidente du parti, venue parler du grand-père de ses enfants.

En s’adressant à celles qui n’aiment pas le style hargneux de l’ancien président, elle a tout de même mis le doigt sur la faille de la stratégie démocrate : Donald Trump a déjà été président. Son message était simple. Oui, mesdames (car c’est aux femmes qu’elle s’adressait), il exagère, il dit trop de choses, mais vous savez à qui vous avez affaire. On essaie de vous faire peur, mais vous le connaissez, vous l’avez testé.

PHOTO JIM WATSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Lara Trump, coprésidente du Comité national des républicains

À cela, les démocrates répliquent que le gouvernement Trump II sera d’un tout autre genre. Qu’il s’entourera de fidèles et d’ultras, prêts à modifier profondément la structure et le personnel de l’État américain. Pour abuser de son pouvoir et mettre en place un État minimal archi-conservateur, comme le « Projet 2025 » le propose.

Ça ne prend pas. L’électeur moyen n’a pas grand-chose à cirer des débats institutionnels et il faut vraiment avoir le goût pour plonger dans les 900 pages du Projet 2025.

L’électeur moyen vous dira souvent : on sait ce qu’on achète. Ce n’est peut-être pas parfait, mais arrêtez de nous faire peur, ça ne peut pas être si terrible.

L’autre chose remarquable dans ce pays, c’est à quel point la foi dans la théorie des contrepoids est profonde, tous partis confondus et dans toutes les couches de la société. L’Américain moyen sait, ou pense, que si le président va trop loin, il y aura toujours le Congrès pour l’arrêter. Ou les juges. Ou les électeurs dans deux ans aux élections de mi-mandat.

En additionnant une prise de contrôle partisane du ministère de la Justice et des grandes institutions de l’État, l’immunité présidentielle, une Cour suprême complaisante et un Congrès républicain, on pourrait neutraliser les contre-pouvoirs.

Mais les électeurs n’y croient pas. Ce n’est jamais arrivé. We are America.

Le message des républicains tient en trois mots clés : frontière, inflation, guerre. Le monde est devenu dangereux. La frontière est ouverte. Quand ils disent que l’économie allait mieux, ils répètent essentiellement une chose : l’épicerie, l’essence et le logement coûtent plus cher — ce qui est indéniable. Et tout est lié dans ce récit : l’argent qu’on devrait utiliser pour arrêter les migrants est envoyé en Ukraine, les migrants font augmenter les loyers et volent des jobs, et le crime est à un sommet — ce qui est faux, car il diminue presque partout.

Il ne suffit pas de dire « oui mais le PIB », ou « oui mais la Bourse », ou « oui mais les indicateurs de l’économie ». L’inflation se ressent, elle fait mal chaque jour. Pas les statistiques.

Mieux, ou plutôt pire : l’électeur américain sait que Trump ment souvent. Pas grave. Il y a dans ce qu’il propose une vision, un projet, aussi rétrograde ou cinglé que vous le jugiez de l’extérieur.

Oui mais la démocratie américaine, les institutions en péril ? L’électorat du milieu est soit indifférent, soit immunisé contre ce discours. Le premier mandat Trump a généré des anticorps dans l’opinion. Il ne faut pas croire que Trump est populaire, ou aimé, ni même respecté personnellement par tous ceux qui veulent voter pour lui. Très, très loin de là. Mais la marchandise a été testée. Oui, c’est un menteur de dimension olympique. Mais les choses coûtaient moins cher avant, veux, veux pas. Qu’est-ce qu’on risque ?

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Des partisans républicains devant le Fiserv Forum de Milwaukee, où se déroulait cette semaine la Convention nationale du parti

Le risque est immense. Mais Joe Biden jusqu’ici est incapable de proposer un récit alternatif inspirant.

Les vieux numéros de Biden, pertinents en 2020, tombent à plat quatre ans plus tard. Il parle encore de la manif nazie de 2017 à Charlottesville et de Trump disant qu’il y avait là « des bonnes personnes des deux côtés ».

C’est usé. Dépassé. Inefficace.

Quel est le projet inspirant pour répliquer à cette vision apocalyptique ?

Jeudi, un délégué de San Antonio me disait qu’il n’aimait pas du tout avoir sur le ticket démocrate un candidat aussi faible que Biden. « Le système ne fonctionne pas s’il n’y a pas de compétition, c’est ce qui nous rend meilleurs, il faut un candidat démocrate fort », m’a dit Jackson Carpenter.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Jackson Carpenter

Il serait peut-être temps que les démocrates écoutent ce conseil d’un adversaire politique qui ne votera jamais démocrate.

Et qu’ils trouvent une histoire à raconter. Dire « Trump est vraiment terrible, venez avec nous pour sauver la démocratie », ça ne marche plus.