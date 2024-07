(Milwaukee) L’homme n’a peut-être pas changé, mais le ton était inédit.

Sur le fond, Donald Trump a livré le même discours, reposant sur les mêmes piliers : le pays est « envahi », l’inflation est incontrôlable, les États-Unis ne sont pas respectés, l’école est hors de contrôle et le crime est « hors de contrôle ».

Mais le sarcasme, les moqueries, les attaques personnelles, le fond occasionnel de rage, bref tout ce qui est la signature oratoire de l’homme d’affaires depuis son entrée en politique, tout ça était soigneusement évacué.

Au lieu de tremper ses mots dans l’acide, il les avait passés à la polisseuse et enrobés d’un peu de sucre. Il a été question d’unité, d’amour, et le tout était livré avec un niveau de décibels au plus bas.

Pour tout dire, Trump n’était pas à son mieux, et on l’a déjà vu faire lever une foule beaucoup plus.

Les circonstances étaient évidemment inédites, en ce jeudi soir à Milwaukee. C’était la première fois que Trump prenait la parole depuis l’attentat de Butler, cinq jours plus tôt. Il a commencé son discours par le récit de cette fin d’après-midi sanglante, traumatisante, en parlant sur le ton de la confidence. Un ton qu’il a gardé presque tout le long.

Quand il a basculé dans le discours partisan, c’est un Trump nouveau style qui était au micro. Ou disons plutôt un Trump qui retenait ses coups.

Il n’a pas changé son message : il promet une frontière étanche et des expulsions d’une ampleur sans précédent, la fin de l’investissement dans les énergies renouvelables, l’exploration pétrolière à fond et la lutte contre le crime.

Mais l’autre circonstance sans précédent, c’est la faiblesse de son adversaire. Inutile d’en rajouter sur Joe Biden, d’autant qu’il ne sera peut-être même pas son adversaire. Trump n’a pas prononcé son nom une seule fois, ni celui d’aucun opposant. Lui qui se plaît à chaque rassemblement à parler de « Joe le corrompu » n’a même pas daigné prononcer le nom de son adversaire.

Enfin presque, car on ne se refait pas en cinq jours : sortant de son script (les journalistes avaient le texte d’avance), il n’a pas pu se retenir de dire que si l’on faisait la liste des dix pires présidents de l’histoire, Biden serait tout en haut. Et d’ajouter tout de suite, conscient qu’il déviait de la stratégie de communication : « C’est la dernière fois que je prononce son nom. »

En 2020, où la convention républicaine était tenue en partie à distance, Trump avait prononcé le nom de Biden 52 fois dans un discours virulent.

Cette fois, il s’est contenté d’attaquer « les démocrates » et « l’administration actuelle », à qui il a demandé de faire tomber toutes les accusations « bidon » contre lui, s’ils veulent vraiment unir le pays.

Il est sorti plusieurs autres fois du texte pour injecter un peu d’humour ou réveiller la foule, qu’il a l’habitude de secouer bien plus. En fait, il semblait s’ennuyer un peu dans l’exécution de ces figures imposées pour montrer qu’il peut « faire baisser la température », unir le pays et séduire « ceux qui n’ont pas voté pour moi ».

Ce n’est pas le temps de faire une gaffe. L’attentat a créé une vague de sympathie pour le candidat républicain, qui flottait déjà sur une avance dans les sondages.

« Sous le président Bush, la Russie a envahi la Géorgie, sous le président Obama, la Russie s’est emparée de la Crimée, sous l’administration actuelle, la Russie veut prendre l’Ukraine au complet, sous le président Trump, la Russie n’a rien pris. »

Si on n’avait pas compris que ce Parti républicain n’est plus le même, on notera qu’il a mis dans le même groupe Bush fils et deux démocrates.

On n’aurait sans doute pas vu dans l’ancien parti le lutteur Hulk Hogan venir déchirer son chandail dans un des derniers discours de la convention… Ou un candidat à la présidence présenté par Dana White, le grand patron du Ultimate Fighting Championship (UFC), la riche organisation d’arts martiaux mixtes.

Après sa condamnation par un jury de New York, Trump était apparu dans un gala du UFC, où il a été accueilli en héros.

Dieu est de plus en plus présent dans les discours de l’ancien président, mais c’est Trump l’« homme fort » qui est le personnage de cette campagne. Celui qui crie Fight! le poing levé 30 secondes après s’être fait tirer dessus.

Sauf qu’au final, ce discours est tombé plutôt à plat – en comparaison de celui de l’animateur Tucker Carlson, qui a fait hurler la foule.

Soit les stratèges l’avaient contraint à se retenir, soit les séquelles de l’attentat se font sentir, soit les deux. Mais c’est un Trump à moitié éteint qui a clôturé cette convention.

Il n’en sort pas moins triomphant, ayant écrasé toute contestation et fait jurer obéissance à ses « meilleurs adversaires ».

Que demander de plus ?