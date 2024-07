PHOTO JON CHERRY, THE NEW YORK TIMES

(Milwaukee) Les politiciens ont détruit les petites villes en Amérique en laissant partir les jobs à l’étranger et en envoyant leurs enfants à la guerre.

En quelques mots, J.D. Vance a dressé l’acte d’accusation politique contre Joe Biden. Mais contre l’ancien Parti républicain aussi.

La foule scandait « Joe doit partir » en entendant le colistier de Trump. Mais c’est en réalité toute la philosophie économique et internationale de leur propre parti qu’ils sont en train de congédier.

Car c’est sous des administrations républicaines que les grands accords de libre-échange et de commerce qui ont structuré la mondialisation ont été pensés et conclus.

C’est sous George W. Bush que les États-Unis se sont lancés dans la guerre en Irak. Son administration avait un grand plan qui allait supposément changer tous les régimes du Proche-Orient. Les mêmes nous ont fait croire qu’une fois les talibans renversés en Afghanistan, on allait reconstruire un État de droit dans ce pays.

Ce temps est révolu pour les républicains MAGA. Le libre-échange et le commerce international sont maintenant suspects, car perçus comme défavorisant les États-Unis, même s’ils en ont été les plus grands promoteurs. Et s’ils veulent conserver la plus grande armée au monde, ils ne veulent plus offrir les services de gendarme du monde.

« Qu’on commence donc par envoyer nos soldats à notre frontière, au lieu d’envoyer de l’argent en Ukraine », m’a dit un délégué.

Les républicains de Trump sont des protectionnistes nouveau genre et des isolationnistes.

Il faut reconnaître au moins une chose à Donald Trump : il n’était pas favorable à la guerre en Irak. Il a réussi à incarner aux yeux de bien des Américains (et des militaires) la figure du grand défenseur des forces armées, mais sans être séduit par les opérations militaires, comme tant de présidents depuis 50 ans – en particulier républicains.

Une nouvelle présidence Trump risque de changer les relations internationales profondément, et partout dans le monde, on prend des notes.

Un des orateurs mercredi était Peter Navarro, un économiste conseiller en matière de commerce international sous Trump. C’est un des rares à être demeuré fidèle à l’ancien patron. Il sortait d’ailleurs de prison la journée même : il vient de purger quatre mois pour avoir refusé de transmettre des documents au Congrès dans l’enquête sur l’assaut du Capitole.

PHOTO CAROLYN KASTER, ASSOCIATED PRESS Peter Navarro lors de son discours devant la convention nationale républicaine, mercredi

Si les politiciens se contentent de slogans, lui a élaboré sa pensée dans le fameux « Projet 2025 ». Ce document de 900 pages est un « agenda conservateur » pour la prochaine administration Trump, rédigé par la Heritage Foundation. Officiellement, il n’y a aucun lien avec le Parti républicain, et Donald Trump a prétendu ne pas savoir de quoi il s’agit. Mais plusieurs de ses proches sont dans cette mouvance.

Navarro est l’auteur d’un chapitre dans ce Projet sur le commerce. Il insiste sur l’énorme déficit commercial des États-Unis (773 milliards de biens importés en plus que de biens exportés). Il accuse bien sûr la Chine et l’Organisation mondiale du commerce. Mais aussi le libre-échange nord-américain. Et les rapports avec l’Europe.

« Il faudra une évaluation beaucoup plus honnête de ceux qui sont nos amis et ceux qui ne le sont pas », écrit-il. Le départ du Royaume-Uni, un allié plus près des États-Unis que le reste de l’Europe, rend l’Union européenne moins intéressante, dit-il. Plusieurs de ces pays sont devenus « socialistes », et il faudra en tenir compte.

Cette réorientation pourrait représenter le virage dans les principes de politique étrangère le plus significatif depuis la fin de la guerre froide. Extrait du « Projet 2025 » rédigé par Peter Navarro, économiste conseiller en matière de commerce international sous Trump

Ce chapitre, comme celui sur le secrétariat d’État et la défense et tous les autres en fait, plaide pour un amincissement majeur de la bureaucratie et un remplacement du personnel par des fonctionnaires et des militaires politiquement fiables aux conservateurs.

Mais il signale surtout que des sociétés « avancées technologiquement » devraient s’attendre à payer pour leur propre défense. Il est évident que l’OTAN va connaître un électrochoc. Et la nomination de Vance signale un assèchement des fonds militaires pour l’Ukraine. Que les Européens s’arrangent, en somme.

On peut s’attendre à des remises en question d’accords commerciaux et à des guerres ou des menaces de guerre de tarifs. À des sorties de traités. Au démantèlement ou au définancement de plusieurs organisations internationales qui ne représentent pas les intérêts des États-Unis, selon eux – toute une liste est visée.

On dira que ce « Projet 2025 » est simplement le fruit d’un groupe de réflexion. Mais la signature de Navarro dans le chapitre sur le commerce et sa présence mercredi soir sont significatives. On le voit déjà dans des fonctions importantes dans le cabinet Trump.

Les milieux d’affaires et plusieurs économistes dénoncent ces possibles politiques. Le Wall Street Journal plaidait pour un colistier plus centriste. Sans succès. L’administration Trump II ne ressemblera pas à la première. Cette fois, les républicains vieux style sont rayés dans le parti, dans les idées et dans les lieux de pouvoir.

C’est un tout nouveau rapport du pouvoir américain au reste du monde qui se dessine.