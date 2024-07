Toute l’année, Richard Hétu et Yves Boisvert nous informent sur les élections américaines dans une infolettre envoyée le mardi. Leurs textes sont ensuite repris dans La Presse+, le mercredi.

(Milwaukee) Une convention est aussi un récit. Ce n’est pas tout de dire que l’économie est désastreuse sous Joe Biden. Il faut montrer que les républicains ont changé.

Pour contrer l’image assez saisissante d’uniformité ethnique de cette convention blanche, blanche, blanche, on a mis de l’avant plusieurs membres de la diversité qui sont passés du bleu au rouge.

« Je viens d’une famille de diverses origines et, longtemps, j’ai cru les mensonges des médias de gauche », est venue dire une Afro-Américaine sur le ton de la confession.

« J’étais convaincue que les républicains étaient racistes parce que c’est ce que j’entendais dans les médias, mais mon père m’a dit : ‟tu as tort, fais tes recherches”. Et je me rends compte que c’est faux. Je réalise que c’est un parti ouvert et que vous soyez noir ou blanc, que vous soyez gai ou pas, quelle que soit votre religion, ce parti, c’est juste de l’amour ! »

Les délégués ont adoré.

Une immigrante venue « légalement » du Nicaragua a avoué avec son fort accent hispanique avoir voté démocrate en 2020.

« C’est difficile à admettre, et en particulier ici, a-t-elle dit sous les huées. Mais je réalise à quel point nous étions mieux sous sa présidence. Tout coûte trop cher, un de mes fils a trois jobs pour arriver, et l’autre en a deux, ce qui fait six jobs à trois. La frontière ouverte empire la situation économique. Ça me fend le cœur de voir qu’on subventionne la destruction de nos communautés, car l’immigration illégale affecte en premier lieu les immigrants. Ce parti n’est pas une secte. C’est le bon sens. Alors je dis à mes amis latinos : réveillez-vous et humez le cafecito ! »

Tonnerre d’applaudissements.

À quel point cette vitrine a-t-elle un effet ? Ça fait du bien à l’ego des délégués, mais l’influenceur conservateur Matt Walsh a indiqué mardi matin que la soirée de « diversité et inclusion » à la sauce républicaine était « une occasion ratée de faire avancer la cause conservatrice ».

Un « gars ordinaire » du Michigan, un État-clé, lui, a expliqué s’être senti trahi par les démocrates, et y penser chaque fois qu’il fait le plein. Même rénover sa maison, à défaut d’en acheter une autre, est devenu prohibitif, vu le prix des matériaux « à cause de Biden ».

C’est un discours qui cartonne, qu’on peut entendre un peu partout dans les rues du pays, en dehors des rangs du Parti républicain. Si Donald Trump gagne, ce sera beaucoup en raison de cette perception que « l’économie allait mieux ». Et la vie aussi.

Au milieu de ce concert républicain, un orateur plus étonnant et détonant était très attendu lundi soir.

PHOTO ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, AGENCE FRANCE-PRESSE Sean O’Brien, président du syndicat Teamsters, s’adresse à la Convention nationale républicaine, lundi, au Wisconsin.

Sean O’Brien, président des Teamsters, est le premier leader syndical à prendre la parole dans une convention républicaine.

Plusieurs leaders de son propre syndicat lui ont reproché d’avoir accepté cette invitation de Donald Trump, d’être « l’idiot progressiste utile » du candidat, mais personne n’a pu le convaincre d’annuler sa présence.

Il n’a pas officiellement approuvé la candidature de Trump ni des républicains, et plusieurs de ses messages sur la valeur de la protection syndicale allaient à rebrousse-poil sur les corps des délégués.

Ils ont par contre adoré l’entendre dire que Trump « n’a pas peur d’entendre des points de vue différents ».

Mais il a carrément fait lever la salle en disant « à la lumière des évènements de samedi, je pense qu’on peut dire que Donald Trump est ‟un fils de pute coriace” [one tough son of a bitch, expression américaine intraduisible, est la nouvelle façon de décrire l’ex-président] ».

Une fois la foule attendrie, le président de ce syndicat de 1,3 million de membres a pu livrer en rafale quelques messages moins agréables. « On ne s’entend pas sur beaucoup d’enjeux avec les républicains », a-t-il dit, et « plusieurs dans ce parti pensent que les syndicats détruisent les entreprises ». Mais « les plus grands bénéficiaires d’aide sociale sont les grandes entreprises ».

« Je me suis fait critiquer pour être ici, par les gens à droite qui n’aiment pas les syndicats, et les gens à gauche qui n’aiment pas les républicains, mais si je perds ma job de syndicaliste, je peux retourner faire de la livraison, parce que ma job est assurée. Et elle est assurée parce que je suis syndiqué, pas parce que l’entreprise pour laquelle je travaillais a un grand cœur, mais parce qu’on s’est battus pour nos droits. »

Il en a rajouté une couche en parlant du « terrorisme économique » du « Big Tech, Big Bank », ce qui ne déplaît pas totalement à cette nouvelle mouture populiste du Parti républicain.

Les applaudissements se faisaient tout de même plus rares rendu là, un peu comme si des renards se demandaient ce qu’un lapin venait faire dans leur congrès.

Il a fait l’éloge du travail bipartisan. « Je me fous que vous soyez républicain, démocrate ou indépendant, notre syndicat a appuyé les deux partis au fil des ans, ce qui compte, c’est qu’on se batte pour le travailleur américain. »

Il a remis la foule de son côté en parlant d’un pays qui devait être « plus gros, plus rapide, plus fort », ce avec quoi tous sont d’accord, tant qu’on n’entre pas dans les détails d’une convention collective.

Les syndicats n’ont plus le pouvoir d’antan aux États-Unis, où le taux de syndicalisation des travailleurs est passé de 25 % il y a 40 ans à 10 % aujourd’hui. Le calcul d’O’Brien est qu’il obtiendra plus d’influence en ouvrant la communication avec les deux partis.

Pour les républicains, qui prétendent maintenant comprendre mieux les ouvriers, cette seule présence et l’éloge de la résilience de Trump par ce syndicaliste ne sont pas à dédaigner.

