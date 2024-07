(Milwaukee) Le soir du 5 novembre, si Joe Biden perd la présidence, il faudra regarder ce qui s’est passé dans les rues de Bronzeville, le quartier noir de Milwaukee.

Ce qui se passe, c’est que les démocrates sont en train de perdre du terrain à vue d’œil.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Statue de Martin Luther King dans Bronzeville

« J’ai toujours cru que j’étais démocrate jusqu’à ce que je réalise à quel point les politiciens démocrates blancs étaient condescendants en disant qu’ils voulaient aider les Noirs et les Bruns », me dit Orlando Owens.

M. Owens, un Afro-Américain de 52 ans, est président du comité républicain local. Il a longtemps prêché dans le désert politique, ici, dans le quartier noir de Milwaukee nommé Bronzeville, comme celui de Chicago et d’ailleurs, à cause de la couleur de la peau de ses résidants.

« C’est très démocrate, et parce que je suis républicain, je me suis fait traiter de vendu, de traître, d’Oncle Tom [le personnage noir du roman voulant à tout prix plaire aux Blancs]. »

Mais les choses commencent à bouger sérieusement ici comme dans plusieurs communautés noires.

Quand je suis passé le voir mardi, le sénateur de la Caroline du Sud Tim Scott venait de quitter le petit local. Orlando Owens s’en allait travailler à sa vraie job, livreur de pièces automobiles.

« Mes parents étaient divorcés et j’ai vécu dans la pauvreté, comme beaucoup de gens ici. Ma mère travaillait au comptoir d’un fast-food. On a vécu avec des bons d’alimentation et on a déménagé souvent. Mais même s’ils sont progressistes socialement, les Noirs américains sont aussi conservateurs moralement, et mes valeurs religieuses vont mieux avec les républicains. »

Il ne prétend pas que Milwaukee va voter pour Donald Trump. Biden a recueilli 318 000 votes dans la ville en 2020, contre 134 000 seulement pour Trump. Et Bronzeville était le quartier le plus démocrate.

Ce que j’observe, c’est que de plus en plus d’hommes noirs s’en vont vers Trump. Mon but est de faire seulement bouger l’aiguille un peu. Trois, quatre, cinq pour cent… Avec 10 000 votes de plus à Milwaukee, on renverse l’État du Wisconsin. Orlando Owens

Biden a remporté ce petit État de 5,9 millions d’habitants par un maigre 20 000 votes. Les 10 sièges du Wisconsin au Collège électoral peuvent sembler dérisoires sur un total de 538. Mais comme tout se jouera dans une poignée d’États, il est possible qu’ils fassent ou défassent la présidence.

À la Quincaillerie et plomberie Crown, Charles Leggett IV, 52 ans, est en train de se faire expliquer comment remplacer une moustiquaire.

« Moi, j’ai voté pour Trump et je vais voter encore pour lui. Les démocrates disent qu’on ne peut pas avoir d’AR-15, c’est quoi, ça ? Ça me fait penser aux lois Jim Crow [lois racistes du Sud]. »

Son voisin, venu pour des tuyaux, est un démocrate convaincu. « Regarde comment ça se passe, les riches s’enrichissent, les pauvres s’appauvrissent, il n’y a pas d’égalité et ils veulent payer moins d’impôts. »

Le problème de ceux qui n’aiment pas Trump est que Biden leur semble totalement caduc.

Jes Anderson, une étudiante en soins infirmiers de 19 ans, va voter pour la première fois. Mais pour qui, elle ne le sait pas.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Jes Anderson

Je regarde Biden, il est trop vieux, il n’est plus capable, ça n’a pas de sens. Trump, je ne suis pas une fan… Mais il faut voter. Jes Anderson

« Écoute, le gars est en train de tomber en ruine devant nos yeux », dit Lenward Hicks, un démocrate de 72 ans un peu débiné. Pour se remonter le moral, il vient s’asseoir dans le magasin de vêtements africains tenu par son amie ukrainienne. Il peut admirer les tissus ensoleillés, mais surtout son amie ukrainienne.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Lenward Hicks

« Trump vend des baisses d’impôts, mais derrière la vitrine, il est juste pour les riches et il se fout des pauvres et de la classe moyenne », me dit Rose Smith, qui gère la firme de soins à domicile de son fils. Elle observe ces mouvements d’opinion autour d’elle.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Rose Smith

Michael Clay, un ancien Marine responsable de l’entretien d’un collège, a toujours voté démocrate. Mais pas cette fois. « Trump est un peu bizarre, mais as-tu vu le débat ? Biden, il n’est plus capable. Le pire, ce n’est pas ça. C’est le mensonge des démocrates après, qui nous font croire que tout est normal. C’est fini pour moi, Biden. Et je n’aime pas l’état de l’économie. [...] On envoie des milliards en Israël et en Ukraine pendant que le monde a faim ici. »

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Michael Clay

Hubert Bowie, 42 ans, a voté Biden lui aussi en 2020. Ce sera Trump en novembre.

« La vie est dure, man, c’est difficile pour tout le monde, même si tu es allé à l’école, avec les dettes, et tu ne trouves rien dans ton domaine. Ça prend un président qui est sévère, mais qui nous aime, comme ma mère et ma grand-mère m’ont élevé, tu vois ? Je suis né ici, mais ma mère, elle a décidé de m’envoyer dans un high school loin d’ici, on était 50 Noirs sur 300. C’était plus difficile, mais c’était pour mon bien. Elle peut être fière. On n’avance pas dans la vie si on se fait toujours prendre en pitié. Trump, il dit beaucoup de choses que je n’aime pas, mais tu ne deviens pas milliardaire en étant complaisant, non ? »

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Hubert Bowie

« J’ai voté pour Biden en 2020, mais il n’est même plus capable de finir ses phrases, comment veux-tu voter pour lui ? », me dit Michelle Jones, 26 ans.

Je glisse sur tous ceux, nombreux, qui m’ont dit ne pas voter tout simplement et n’en avoir vraiment rien à cirer.

Il n’y a rien de scientifique dans une promenade d’un jour de juillet.

Mais les électeurs noirs qui abandonnent Biden pour Trump, ou qui abandonnent Biden tout court, ne sont pas qu’une fausse rumeur. Ils ont beau n’être qu’une minorité, ils existent bel et bien.

Et ces derniers temps, l’homme de la Maison-Blanche n’a rien offert de très encourageant ou de très convaincant pour le potentiel électeur démocrate, à Bronzeville comme partout au pays.