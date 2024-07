(Milwaukee) À mesure que les décisions judiciaires s’empilent, le bilan des procès criminels contre Donald Trump s’amaigrit.

Lundi, c’est le procès des documents secrets qui est passé à la trappe au complet.

Des quatre dossiers, c’était pourtant le plus facile à gagner pour la poursuite. Il y avait peu de place à l’interprétation. Il ne s’agissait pas de déterminer les motifs obscurs de l’accusé ou de déchiffrer des phrases à double sens. C’est un cas où la preuve matérielle raconte l’histoire toute seule. Des lettres. Des boîtes. Des papiers.

PHOTO DU MINISTÈRE AMÉRICAIN DE LA JUSTICE, FOURNIE PAR LE NEW YORK TIMES Boîtes de document empilées dans une salle de bain du domaine Mar-a-Lago appartenant à Donald Trump

L’homme a quitté la Maison-Blanche avec des dizaines de boîtes de documents « classifiés » sans en avoir le droit et les a entreposés dans ses maisons n’importe comment. On lui a signalé gentiment que les documents ne lui appartenaient pas. Puis un peu plus agressivement. Et finalement, il a fallu envoyer le FBI les saisir. Une affaire aussi bizarre que simple.

Pourquoi donc la juge Aileen Cannon a-t-elle mis fin à la cause ? Parce que, conclut-elle au terme d’une décision très élaborée, le « procureur spécial » Jack Smith a été nommé de manière inconstitutionnelle.

Nomination irrégulière, donc accusations invalides. Fin du procès avant même de commencer.

L’argument est technique. La Constitution américaine prévoit que c’est le président qui doit nommer les « officiers » de l’État, sauf si une loi du Congrès délègue ce pouvoir à un ministre.

C’est le président qui nomme le procureur général, le sous-procureur général, ses 11 assistants et les procureurs fédéraux de district. Le Sénat doit ensuite approuver ces nominations.

PHOTO GIORGIO VIERA, AGENCE FRANCE-PRESSE Donald Trump, lors d’un évènement de campagne à Doral, en Floride, le 9 juillet dernier

Le Congrès, par loi, peut déléguer au procureur général le pouvoir de faire des nominations. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé en 1978, quand on a créé ce qui est devenu le « Procureur indépendant ». On sortait du Watergate et le Congrès (démocrate) a décidé de créer un organe puissant de surveillance du président. Cela a donné l’enquête sur Ronald Reagan pendant l’affaire Iran-Contra, et celle de Kenneth Starr sur Bill Clinton.

Les deux partis ont estimé 20 ans plus tard que ce procureur avait trop de pouvoirs, et la loi a été abrogée en 1999. Depuis, des « procureurs spéciaux » sont nommés ponctuellement, directement par le procureur général, en vertu d’un règlement et d’une loi générale.

C’est ainsi que Jack Smith, un procureur autrefois nommé par Trump, a été choisi pour enquêter sur l’ancien président.

Les avocats de Trump ont plaidé que cette nomination violait la Constitution. Ce n’était qu’une des nombreuses requêtes déposées depuis le mois de février pour faire avorter ce procès. La plupart des experts croyaient qu’elle n’avait aucune chance de succès. En 1978, la Cour suprême avait validé la nomination d’un « procureur spécial » du même genre contre Richard Nixon, avant même qu’il y ait une loi. Robert Mueller, qui a enquêté sur l’ingérence russe et Donald Trump, avait été nommé de manière similaire.

Mais la juge Cannon a écarté le précédent Nixon, car c’est seulement par la bande que la question du mode de nomination était abordée par la Cour suprême de 1978. Elle conclut que cette nomination viole la séparation des pouvoirs. Celle de Mueller était aussi invalide, à son avis, mais faite autrement.

L’ironie, c’est que rien n’aurait empêché le procureur général Merrick Garland (démocrate) de déclencher sa propre enquête sur Donald Trump. C’est justement par souci d’impartialité qu’il a confié la tâche à un procureur externe, pour éviter les accusations d’ingérence politique. Résultat : il s’est fait accuser d’ingérence quand même et le procès n’aura pas lieu.

Comme par hasard, il y a exactement deux semaines, dans le jugement sur l’immunité du président, le juge ultraconservateur Clarence Thomas avait rédigé une opinion uniquement sur la question du procureur spécial, pourtant largement hors sujet dans ce dossier. Il disait essentiellement la même chose que la juge Cannon. Elle cite ce jugement tout chaud qui traçait la voie.

On notera que la juge Cannon, comme le juge Thomas, est une ex-membre de l’influente Federalist Society, un groupe de juristes ultraconservateurs où Trump a puisé une large portion des avocats qu’il a nommés à la magistrature.

Bien entendu, il y aura appel. Et jusqu’en Cour suprême. L’affaire est donc reportée d’au moins un an, si jamais elle a lieu, car Trump pourrait se pardonner ce crime fédéral.

Il reste le dossier fédéral de « fraude envers les citoyens américains » pour avoir présenté de faux arguments pour invalider le résultat électoral de 2020. Il a déjà été repoussé et avant de procéder, on devra expurger des accusations ce qui tombe dans les actes officiels d’un président, pour suivre la décision de la Cour suprême. Tout le dossier est en péril.

L’affaire de Géorgie ne dépend pas du fédéral, et Trump ne pourrait s’y soustraire, mais le dossier est mal barré. La procureure Fani Willis pourrait encore se faire sortir du dossier par une cour d’appel, et aucune date n’est en vue pour ce mégaprocès impliquant au départ 19 accusés.

Reste le dossier de New York, pour lequel Trump a été déclaré coupable et pourrait en principe se faire infliger une peine en septembre. C’est le moins grave des quatre, et il est peu probable qu’il se solde par une peine d’emprisonnement.

Aucune accusation ni sa condamnation n’ont entamé sa popularité. À la convention républicaine, ici, à Milwaukee, on vend diverses variations du t-shirt avec sa photo de police, et on tourne en dérision sa condamnation.

Jusqu’ici, le vent judiciaire souffle très fort en sa faveur, et c’est en partie grâce aux juges qu’il a lui-même nommés pour souffler dans son dos… en plus de remodeler le droit américain au complet.