(Milwaukee) Quand Donald Trump est apparu sur l’écran géant, pansement rectangulaire sur l’oreille droite, la convention s’est levée d’un bloc.

« Je savais qu’il était en sécurité, mais le voir de mes yeux… J’ai pleuré », dit Renee Cruz, originaire d’Hawaii.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Renee Cruz

Le hasard veut que ce 15 juillet, qui marquait la première apparition de l’ancien président depuis l’attentat, soit aussi le jour de la Saint-Donald.

Mais tous ne croient pas au hasard ici à Milwaukee, et voient la main de Dieu à l’œuvre.

« La prière fonctionne, a dit à la foule le chanteur chrétien Lee Greenwood. Car il a tourné la tête juste assez vite pour éviter la mort. »

Donald Trump n’est plus seulement une star, il est sanctifié politiquement.

Les classiques « USA ! USA ! USA ! » ont vite été enterrés par « We love Trump ! ».

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Les délégués assistent à la convention.

La rumeur avait couru chez les congressistes, mais l’apparition du héros de cette convention dès lundi soir n’était pas officielle. Dans ce parti, le culte de la personnalité de Trump est déjà très intense, comme en témoignent tous les produits dérivés, t-shirts avec la photo de police, casquette-perruque orange, buste…

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Buste de Donald Trump

Alors dans ces circonstances de survie presque miraculeuse à un attentat, l’atmosphère était électrique quand le candidat républicain s’est approché de la tribune familiale pour rejoindre son colistier J.D. Vance, l’animateur Tucker Carlson, son fils aîné et d’autres.

Plusieurs avaient les larmes aux yeux pendant la longue ovation.

Mon voisin dans l’assistance, un délégué de l’Iowa du nom de Moe McWhirter, ne savait pas que Trump viendrait.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Tomomi et Moe McWhirter, de l'Iowa

« S’il vient, ça sera fou, m’a-t-il dit 15 minutes avant, imaginant qu’il ne viendrait que pour son grand discours de jeudi. Je vais te raconter un truc. Après le 11 septembre 2001, j’étais dans la Marine, et ils nous ont envoyés à la base de Diego Garcia dans l’océan Indien. Il y avait ces soldats, des jeunes gars, 25 ans, tu vois. Et on s’est mis à faire décoller les bombardiers. Ils s’en allaient bombarder l’Afghanistan. Je sais pas si tu as déjà entendu décoller un B-1 ou un B-52, mais c’est un truc que tu n’oublies pas. Ça vibre de partout, ça gronde. Ces jeunes, ils étaient complètement fous d’entendre ces avions, un, et un autre, et encore un… ça a duré une heure, ils ont crié tout le long tellement ils étaient excités. On avait été attaqués et on allait répliquer. Et toute cette énergie… »

Je te raconte ça parce que quand Trump va entrer dans cette salle, je te dis, les gens ici vont devenir aussi fous que ces jeunes gars, ça va être cinglé. Moe McWhirter, délégué de l’Iowa

C’était une assez juste prédiction…

Je lui demande s’il est inquiété par cet attentat.

« Pas du tout. J’avais 9 ans quand Kennedy s’est fait assassiner. On avait appris que les présidents Garfield, McKinley et Lincoln avaient été tués aussi. J’étais en troisième année et j’avais compris que ça fait partie de la job ; si tu te présentes comme président, il va toujours y avoir un jerk qui va essayer de te tuer, faut se protéger. »

— Et le fait que tant de gens puissent avoir une arme ?

Diplômé de Harvard, il est devenu juge en Arizona après l’armée.

« Je vais te raconter une histoire [il me racontait une histoire à chaque question]. Quand j’étais en Arizona, quatre gars ont braqué une banque. Ils sont partis, et sans se concerter, trois gars sont partis après eux chacun dans leur auto. Ils les ont rattrapés, ils en ont tué trois et ont arrêté le dernier. Les policiers leur ont dit merci. Le procureur a dit : beau travail. C’est l’Arizona. Mais c’est le pays, si on n’avait pas eu les armes, on n’aurait pas pu faire l’indépendance. »

Une des présentatrices a pris soin de dire que le parti n’est pas devenu une secte de la famille Trump, comme plusieurs le lui reprochent. Peut-être pas, mais cette semaine à Milwaukee, l’adoration de Donald Trump a atteint un niveau supérieur et plusieurs délégués avaient des frissons et des émotions religieuses devant le miraculé.