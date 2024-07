(Milwaukee, Wisconsin) Dave West et Rick Romboy ont beau être des fans de baseball depuis les années 1950, le soleil plombait un peu trop dimanche derrière le troisième but. Ils sont sortis du stade après la quatrième manche.

On a parlé de « ce qui est arrivé hier ».

« C’est à cause de Biden et tout ce qu’ils disent d’horrible sur Trump, voilà ce que ça donne, j’espère que les gens vont comprendre et que ça va permettre de faire gagner Trump », dit West.

L’ancien policier militaire de 79 ans a travaillé à l’usine de Cadillac, « dans le temps où les usines n’étaient pas toutes parties ». Romboy, un menuisier de 76 ans, a immigré d’Allemagne en 1954 dans un Milwaukee où l’on entendait encore régulièrement parler allemand au centre-ville. Ce n’est pas pour rien qu’on brasse autant de bière ici.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Dave West et Rick Romboy

Ils ne sont pas choqués que Trump ait parlé de Milwaukee comme d’une « ville horrible », si c’est le cas. « C’est absolument devenu une ville horrible. Avant, il n’y avait pas autant de crimes et les écoles sont nulles », dit Romboy.

Le taux de crimes violents a baissé de façon draconienne dans cette ville de 560 000 personnes depuis deux ans. Mais quand on a connu « le vieux Milwaukee », ces statistiques ne sont d’aucune consolation.

Ce qui frappe, c’est à quel point la violence par arme à feu est intégrée, digérée, dès qu’elle arrive dans ce pays.

« Tu sais, je vis dans une ville où il y a des coups de feu tout le temps, me dit Dan, 36 ans, venu voir le match avec Kassandra, 26 ans. La semaine dernière, quelqu’un s’est fait tirer à deux maisons de chez moi. Mais si tu regardes les chiffres, il y a moins de violence. Mais il en restera toujours. »

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Dan et Kassandra

« Nah, ça va aller, il y a tellement de sécurité, je pense que ce sera OK pour la campagne », ajoute Kassandra, encore réjouie par cette victoire des Brewers, en tête dans la division Centrale.

Raymond et Marian Etezel ont célébré récemment leur 72e anniversaire de mariage et leurs filles les ont emmenés voir la partie.

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Marian et Raymond Etezel

« Une chance que M. Trump n’est pas mort, car il y aurait eu des émeutes partout dans le pays, dit le vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des temps turbulents dans le pays, mais c’est un des pires moments, et j’espère que ça lui amènera de la sympathie. »

Les gens, bien sûr, déploraient l’attentat, mais ne sont pas traumatisés. La fête du baseball en famille n’était nullement entachée pour les 35 000 spectateurs venus voir les anciens Expos (Nationals) se faire planter.

Les mêmes jeux, les mêmes chansons à la septième manche – God Bless America, Take Me Out to the Ball Game, Roll the Barrell…

Pendant que des républicains accusent les démocrates d’avoir radicalisé le tireur, quelques démocrates ont suggéré sur les réseaux sociaux que cet attentat était peut-être un « coup monté ».

Plusieurs lecteurs anti-Trump, qui dénoncent d’habitude ses théories du complot, m’ont écrit pour émettre cette hypothèse aussi. Car, disent-ils, Donald Trump bénéficie d’une vague de solidarité sans pareil. Cette tentative de meurtre va dans le sens de ce qu’il dit depuis longtemps : on le persécute, le « Deep State » veut sa peau, on veut l’empêcher de parler, etc. Cet attentat est une sorte d’illustration sanglante de son discours de martyr politique.

Mais évidemment, cette théorie du complot ne tient pas la route deux secondes. « À qui profite le crime » est peut-être une bonne question à poser dans une enquête, mais ça ne produit pas de la preuve. Même si certains concluent déjà que cela lui fera « gagner l’élection ».

Il faudrait tout un scénario pour qu’un tireur d’élite envoie un projectile frôler son oreille à plus de 100 mètres de distance… Tireur abattu immédiatement. Sans compter qu’un homme a perdu la vie.

Un photographe du New York Times, sans le savoir, a photographié le projectile derrière Trump, en prenant l’image en 1/8000e de seconde.

Oui, Donald Trump a bel et bien failli mourir samedi. Il a été victime d’un attentat. On ne sait pas encore pourquoi. Et on ne peut pas encore en deviner les conséquences. Mais il y a des raisons de s’inquiéter des suites.

En avril, j’avais interviewé Daryl Johnson, autour de la sortie du film Guerre civile. Cet ancien employé civil de l’armée américaine s’est fait connaître il y a 12 ans comme l’auteur d’un rapport pour le département de la Sécurité intérieure sur les risques de terrorisme aux États-Unis.

Il avait conclu dans un rapport basé sur la surveillance de groupes extrémistes d’extrême droite à la probabilité d’évènements politiques violents – c’était avant le complot pour kidnapper et assassiner la gouverneure du Michigan, en 2020, et avant l’attaque du Capitole.

Mercredi dernier, donc trois jours avant l’attentat contre Trump, il publiait une analyse de la situation actuelle, estimant que « les États-Unis sont à un risque plus élevé et sont plus vulnérables à cause de l’érosion de ses bases démocratiques et à une plus forte probabilité de violence politique », venant de droite comme de gauche.

« C’est inquiétant, mais pas surprenant, m’a-t-il dit dimanche au téléphone. La rhétorique est incendiaire et les discours, polarisés. »

En attendant de connaître les motifs de ce « terroriste intérieur », il s’inquiète maintenant de possibles répliques des groupes extrémistes.

Un individu se radicalise en étant endoctriné, mais avant de passer à l’acte, il faut une étincelle, un catalyseur. Voir du sang dans le visage de Donald Trump pour certains sera une confirmation de leurs pires craintes et les incitera à s’en prendre à des cibles de ce qu’ils perçoivent comme des instruments de persécution contre Donald Trump. Daryl Johnson, expert en sécurité intérieure

Républicains comme démocrates disent qu’il faut « diminuer la température » du discours politique. Mais par nature, une campagne électorale présidentielle consiste à faire monter la température, à donner une raison de voter et de choisir un candidat.

PHOTO JEENAH MOON, REUTERS Des partisans de Donald Trump prient pour sa santé, au Zeidler Union Square de Milwaukee.

Les républicains, réunis ici en convention, sont en train de récrire leurs discours. Il est évident que l’attentat sera au centre du récit politique, sinon en toile de fond.

Joe Biden lui aussi, devant la nation, a appelé à baisser le ton. Mais il n’a pas manqué de rappeler une série d’actes de violence contre des démocrates – y compris le mari de Nancy Pelosi, qui a failli mourir, et dont Trump s’est moqué. Histoire de dire : c’est pas ma faute.

Bien hâte de voir maintenant comment il va parler devant ses partisans, vu que le cœur de son message est le danger d’un retour de Trump à la Maison-Blanche.

Ce crime ne fera rien de bon pour cette démocratie déjà sous tension.