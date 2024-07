(Milwaukee) Dans un pays où le débat politique est déjà strident, un attentat contre le candidat numéro un à la présidence lui donne un tour encore plus dramatique, encore plus sombre.

Donald Trump est passé à un centimètre d’être assassiné, pour ne pas dire à quelques millimètres.

Cela, à la veille de l’ouverture de la convention censée le désigner candidat du Parti républicain, ici, à Milwaukee.

Dans le climat strident actuel, ça n’annonce rien de bon, la violence appelant souvent la violence.

Depuis un an déjà, chaque candidat répète que si l’adversaire l’emporte, ce sera la fin de la république. Les enjeux sont énormes, répète chacun. Donald Trump parle de la « fin » du pays en cas de victoire démocrate. Joe Biden évoque le crépuscule de la démocratie si Trump revient à la Maison-Blanche.

On ne peut pas imaginer des enjeux plus dramatiques, même en faisant la part du spectacle et de l’exagération propres à une campagne électorale. Chacun parle d’enjeux « existentiels ».

J’ai commencé mon mandat aux États-Unis le printemps dernier en parlant à d’anciens membres de milices d’extrême droite et à des spécialistes de la radicalisation politique violente. Les évènements violents politiquement motivés sont nombreux, même s’ils sont comptabilisés comme des tueries de masse de « tueurs fous ».

Une discussion sérieuse sur une forme quelconque de « guerre civile » a cours depuis quelques années déjà aux États-Unis, et ce, même avant les évènements du 6 janvier 2021.

Un évènement aussi dramatique qu’une tentative d’assassinat du leader républicain, dans le climat actuel, fait monter le niveau de risque immédiatement. Il ne manque pas d’armes dans ce pays. Ni de gens profondément dérangés par le climat politique apocalyptique.

Tout ça au moment où les républicains ouvrent leur grande fête, à Milwaukee, cette semaine. Le ton et le contenu des discussions viennent automatiquement de changer dramatiquement, et on peut prévoir déjà que tout sera analysé à travers le prisme du chaos politique qu’il faut juguler.

La discussion politique est déjà très pénible ces années-ci. Comment va-t-elle surnager dans cette atmosphère ? Que deviendra cette campagne électorale, déjà une des plus bizarres de l’histoire moderne ? Elle vient de s’assombrir sérieusement.

Le débat politique existe justement pour qu’on évite de s’entretuer…

La question du « pourquoi » est évidemment grave. En attendant de savoir quels motifs animaient le tireur, l’évènement nous replonge dans les moments les plus sombres de l’histoire politique américaine, marquée par tellement d’actes violents.

On pense aux assassinats tragiques relativement récents, dont les conséquences sont encore ressenties aujourd’hui, de Martin Luther King à Robert Kennedy en passant par John F. Kennedy, quatrième président américain assassiné.

On l’a oublié parce qu’ils n’ont pas abouti, mais il y a eu des complots sérieux contre tous les présidents américains depuis Richard Nixon, républicains comme démocrates.

La violence politique, historiquement, n’appartient pas à un camp plus qu’à l’autre. Avant d’élaborer des théories sur l’idéologie ou les motivations de l’assassin (car il a tué un spectateur), rappelons que l’homme ayant tiré sur Ronald Reagan et failli le tuer en 1981 avait d’abord tenté de le faire sur son adversaire, Jimmy Carter…

Il y a aussi le « comment » une brèche de sécurité a pu permettre de mettre en danger aussi grave Donald Trump.

Il est évidemment impossible de tout prévoir. Mais pour avoir été à quelques rassemblements de Donald Trump, dont un pas plus tard que mardi à Miami, je suis témoin du sérieux des mesures de sécurité des autorités.

Au club de golf de l’ancien président, mardi, la foule arrivait par une entrée très éloignée de l’entrée principale. Tout le monde devait passer par des arches de sécurité et des fouilles, comme dans un aéroport. Et un immense périmètre de plusieurs trous de golf était bouclé. L’ancien président est arrivé par un chemin sécurisé. Et, bien sûr, policiers, pompiers et agents du Secret Service étaient partout. Personne n’aurait pu être en position de tir vers le candidat.

En décembre 2021, j’étais allé dans un village de l’ouest du Kentucky dévasté par une tornade. Le président Biden s’était annoncé à la dernière minute pour aller visiter les sinistrés.

Dans les rues des environs où je me trouvais, une maison sur deux avait été rasée. Le terrain était très ouvert et difficile à contrôler. À mesure que le président approchait en marchant pour serrer des mains et discuter avec les citoyens, le périmètre de sécurité s’agrandissait. Les agents des services secrets faisaient le tour de tous les environs, regardaient les gens un à un, demandaient aux gens de ne pas grimper dans les arbres et leur faisaient face pendant que Biden avançait, 150 mètres plus bas. Ces gens ne sont pas des amateurs et ne laissent rien au hasard.

Un témoin rencontré par la BBC a raconté s’être accoté à un arbre à l’extérieur du périmètre pour voir et écouter le futur candidat républicain. Il dit avoir vu le tireur sur le toit d’une maison à 15 mètres de lui, et avoir averti les policiers. Ce n’est qu’après l’avoir entendu tirer quelques coups de feu que les services secrets l’ont abattu.

Comment, donc, a-t-on pu laisser installer une tribune à portée de tir d’une arme à feu à l’extérieur du périmètre ?

Mais au moment où j’écris ces lignes, c’est surtout l’avenir de cette campagne déjà qualifiée d’historique qui m’inquiète. Aussi bien dire : de ce pays.