(Washington) Pourquoi tant de démocrates et de commentateurs attaquent-ils le bon Joe Biden ? Pendant que Donald Trump planifie une présidence autoritaire qui pourrait changer la nature même de la démocratie américaine ?

Justement… parce que Donald Trump planifie une présidence autoritaire qui pourrait changer la nature même de la démocratie américaine.

Depuis des mois déjà, dans l’entourage de Biden, mais ailleurs aussi, on répète que cette élection est existentielle. On fait des parallèles avec l’Allemagne des années 1930, avant qu’elle ne bascule dans le nazisme. Ce printemps, on a fait grand cas d’une publication de Trump sur les médias sociaux où apparaissait l’expression « Reich unifié ».

Certains voudraient donc faire taire les critiques actuelles du président, arguant que l’heure est trop grave et que cela ferait le jeu de Trump et de ceux qui veulent mettre en place l’« agenda 2025 ».

Si l’on tient absolument aux analogies historiques sinistres, on pourrait rappeler un autre bout de l’histoire. À l’élection présidentielle allemande de 1932, le maréchal Hindenburg avait décidé de se représenter, malgré sa santé fragile et ses 84 ans. Son objectif était précisément de contrer le dangereux extrémiste qu’il voyait en Hitler. Certains historiens attribuent en partie à son manque d’énergie et sa faiblesse sa décision de laisser Hitler former le gouvernement…

Certains sondages nationaux donnent une avance à Joe Biden. Mais Donald Trump n’a jamais remporté le vote populaire, ni en 2016 ni en 2020. Ce qu’il faut regarder, ce sont les États, car le président n’est pas élu au suffrage universel, mais indirectement, par les « grands électeurs » de chaque État.

En ce moment, ce ne sont pas seulement les « États clés » qui sont en train d’être perdus par les démocrates. Plusieurs États « bleus » comme le Minnesota et la Virginie virent au « violet », c’est-à-dire presque à égalité démocrates-républicains, et pourraient basculer vers les républicains.

Ceux qui font pression sur Joe Biden ne le font pas par hostilité envers l’homme, manifestement très aimé, mais parce qu’ils craignent une catastrophe électorale.

« L’idée qu’on doive marcher tranquillement vers le fascisme pour éviter de froisser un homme me rend furieux », a dit le représentant Adam Smith au balado The Daily, jeudi.

Smith a obtenu 71,6 % des votes dans le district fédéral no 9 de Seattle en 2022. S’il y a un démocrate aux États-Unis qui n’a pas peur de perdre son élection cet automne, c’est lui.

PHOTO J. SCOTT APPLEWHITE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le représentant de l’État de Washington Adam Smith

Mais après ce qu’il est maintenant convenu d’appeler le « débat calamiteux », Smith a parlé aux électeurs et à ses collègues, dont, dit-il, « 90 % » pensent comme lui qu’on doit changer de candidat. Il a appelé à la Maison-Blanche en leur disant qu’il ferait une sortie publique si le président n’annonçait pas son départ. Rien n’est arrivé et il est devenu un des premiers à parler en public.

Ils sont maintenant 18 représentants démocrates (sur 213) et un sénateur. Et c’est loin d’être fini.

Vendredi, on apprenait que des grands donateurs démocrates ont gelé 90 millions avancés à la campagne présidentielle tant que Biden n’annonce pas son départ.

L’argument principal des fidèles est qu’il est trop tard : les délégués sont choisis et la convention démocrate a lieu dans cinq semaines. Ils reprochent donc aux contestataires d’affaiblir le président en demandant publiquement sa démission, au lieu de se concentrer sur Trump.

On peut pardonner à Biden ses deux lapsus de jeudi soir, au sommet de l’OTAN (quand il a appelé Zelensky « Poutine » et Kamala Harris « Trump »). Ça fait partie de son « style », presque de son charme, depuis toujours. C’est un gaffeur verbal.

Il a montré pendant une heure, sans connaître les questions d’avance, qu’il maîtrise les enjeux de politique internationale, qu’il peut en parler en détail. Bref, qu’il est compétent.

Bien entendu, les dirigeants des autres pays de l’OTAN le soutiennent. Mais ces mêmes dirigeants sont au moins aussi nerveux que les démocrates devant la perspective d’un retour de Trump. Cette semaine à Miami, il disait qu’il ne savait pas vraiment ce que c’était que l’OTAN en arrivant au pouvoir…

Biden ne postule pas pour la présidence d’un conseil d’administration où l’on cherche des avis de vieux sages. Il veut le job le plus exigeant au monde.

Il ne renoncera que si on lui prouve qu’il perdra, dit-il. Personne ne peut faire cette démonstration. Les Américains qui ne veulent rien savoir de Trump n’iront pas plus voter pour lui. Il se peut que Biden gagne s’il reste. Mais partout où ça tient par un fil, partout où c’est serré et où il faut convaincre les gens qu’ils ont une bonne raison de voter, les démocrates paniquent.

Si, donc, cette élection est existentielle, est-ce vraiment avec un candidat chambranlant qu’il faut aller au front ?

Ne parlons même pas de problèmes cognitifs. Soyons un peu moins dramatiques médicalement et politiquement. Parlons d’énergie. Parlons de communication.

Une des fonctions essentielles de la présidence, comme de toute fonction politique, est la capacité de communiquer et de convaincre. Il ne l’a plus.

Le script de la campagne républicaine est déjà écrit : dans ce monde incertain, voulez-vous voter pour la force ou pour la faiblesse ?

On ne sait pas si Kamala Harris ou un autre gagnerait. On ne sait pas si Trump serait un « dictateur d’un jour » ni à quel point il mettrait en œuvre le projet fascisant de l’agenda 2025.

Mais Joe Biden peut encore décider de ne pas être un maréchal Hindenburg.