PHOTO DANIEL RIBAR, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Washington) Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a répandu de fausses allégations selon lesquelles une image de milliers de personnes attendant à l’aéroport de Detroit l’arrivée de la démocrate Kamala Harris pour un rassemblement de campagne avait été créée à l’aide de l’intelligence artificielle (IA).

Darlene Superville Associated Press

Des journalistes, photographes et vidéojournalistes représentant l’Associated Press et d’autres organisations de presse qui ont voyagé avec la vice-présidente Harris ou qui étaient sur le tarmac de l’aéroport, ont documenté la taille de la foule mercredi dernier à son arrivée à bord de l’Air Force Two. L’équipe de campagne de Mme Harris a également nié que la photo en question ait été manipulée et l’a publiée sur les réseaux sociaux.

L’équipe de campagne de Mme Harris a fait valoir que 15 000 personnes ont assisté au rassemblement à l’aéroport de Detroit. Mme Harris et son colistier Tim Walz ont parlé depuis l’intérieur d’un hangar où les gens étaient entassés. La foule s’est également répandue sur le tarmac. La Wayne County Airport Authority, qui supervise l’aéroport, a renvoyé les questions sur la taille de la foule à l’équipe de communications de Mme Harris.

Des milliers de personnes se sont présentées à ses rassemblements de campagne.

Selon les chiffres fournis par l’équipe de campagne de Mme Harris, 12 000 personnes ont participé aux rassemblements de Philadelphie et d’Eau Claire, dans le Wisconsin, la semaine dernière, suivies de 15 000 à Glendale, en Arizona. À Las Vegas, samedi, plus de 12 000 personnes se trouvaient dans une arène universitaire lorsque les forces de l’ordre ont suspendu l’entrée au public parce que les gens tombaient malades en attendant dehors, sous une chaleur extrême de 42 degrés Celsius. Environ 4000 personnes faisaient la queue lorsque les portes ont été fermées.

PHOTO JEFF KOWALSKY, AGENCE FRANCE-PRESSE Donald Trump, a amplifié une vague de fausses affirmations sur les médias sociaux selon lesquelles son adversaire Kamala Harris a utilisé l’intelligence artificielle pour fabriquer une photo de ses partisans lors d’un rassemblement dans le Michigan la semaine dernière — une allégation réfutée par des photos et des vidéos.

Un journaliste de l’Associated Press qui a couvert les évènements de Mme Harris dans le Wisconsin, le Michigan, l’Arizona et le Nevada, a été témoin de la foule de personnes présentes.

Dimanche, M. Trump a fait valoir ses fausses allégations dans des publications consécutives sur son médial social.

« Quelqu’un a-t-il remarqué que Kamala a TRICHÉ à l’aéroport ? Il n’y avait personne dans l’avion, et elle l’a “ IA ” et a montré une “ foule ” massive de soi-disant partisans, MAIS ILS N’EXISTAIENT PAS ! », a-t-il écrit, incluant un message d’un autre individu qui a fait des allégations similaires à propos de manipulation de photos.

Une minute plus tard, M. Trump a publié : « Regardez, nous l’avons attrapée avec une fausse “ foule ”. Il n’y avait personne ! », en commentaire à une photo de la foule en partie ombragée et en partie exposée au soleil.

Aucune preuve de manipulation

Lundi, l’équipe de campagne de Mme Harris a confirmé que la photo en question avait été prise par un membre du personnel et qu’elle n’avait en aucun cas été modifiée à l’aide de l’IA.

Hany Farid, professeur à l’Université de Californie à Berkeley, qui se concentre sur la criminalistique numérique et la désinformation, a analysé la photo à l’aide de deux modèles formés pour détecter des modèles d’IA générative et n’a trouvé aucune preuve de manipulation. Les modèles ont été développés par GetReal Labs, une société cofondée par M. Farid.

M. Farid, répondant lundi dans un courriel, a affirmé avoir comparé plusieurs versions de la photo et que la seule altération qu’il avait détectée était un simple changement de luminosité ou de contraste, voire une correction de la netteté de l’image. Il a corroboré que de nombreuses autres images et vidéos de l’évènement de mercredi dernier montrent la même scène de base.

M. Trump a commencé à avancer de fausses théories sur la photo de campagne de Mme Harris quelques jours après avoir tenu une conférence de presse dans sa propriété en Floride, jeudi. Il avait alors affirmé que personne n’attirait autant de foules que lui.

« J’ai parlé aux plus grandes foules. Personne n’a parlé à des foules plus grandes que moi », s’est vanté M. Trump lors de la conférence de presse, sa première depuis que Mme Harris est devenue la candidate démocrate à la présidence.

Il a ensuite comparé à tort la foule lors de son discours devant la Maison-Blanche le 6 janvier 2021 à la foule lors du célèbre discours I Have a Dream de Martin Luther King Jr. le 28 août 1963, au Lincoln Memorial.

Or, M. King avait attiré beaucoup plus de monde. Environ 250 000 personnes ont assisté à la marche à Washington pour l’emploi et la liberté, au cours de laquelle le militant avait prononcé son discours, selon le National Park Service. L’Associated Press a rapporté en 2021 qu’il y avait au moins 10 000 personnes lors du discours de M. Trump.