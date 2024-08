(Washington) Une juge fédérale a accordé vendredi un délai demandé par le procureur spécial dans la procédure contre Donald Trump à Washington pour tentatives d’inverser les résultats de la présidentielle de 2020, repoussant encore la perspective d’un procès pénal avant l’élection de novembre.

Chris Lefkow Agence France-Presse

La juge Tanya Chutkan avait demandé au procureur spécial Jack Smith, qui instruit le dossier, et aux avocats de la défense de lui soumettre un programme détaillé pour les prochaines étapes procédurales.

Jeudi soir, à quelques heures de la date butoir, Jack Smith a demandé un délai de trois semaines supplémentaires, accordé par la juge.

« Le gouvernement évalue encore (l’impact de) la nouvelle jurisprudence établie le mois dernier par la Cour suprême » qui a reconnu au président des États-Unis une large immunité, bouleversant les quatre procédures pénales contre Donald Trump, a argumenté Jack Smith.

La prochaine audience aura lieu le 5 septembre au lieu du 16 août, selon la décision de la juge.

La procédure, qui aurait dû être jugée à partir de mars, avait déjà été repoussée puis mise en pause dans l’attente de la décision de la Cour suprême, qui a statué début juillet qu’un président ne jouissait « d’aucune immunité pour ses actes non officiels », mais qu’il avait le « droit au moins à une présomption d’immunité pour ses actes officiels ».

La juge Tanya Chutkan, nommée par Barack Obama, a retrouvé début août la main sur le dossier, dans lequel Donald Trump est notamment inculpé de « complot contre les institutions américaines » et d’« atteinte au droit de vote » des électeurs.

Elle devra donc déterminer si les actions de Donald Trump dans le cadre de l’élection de 2020 étaient des actes officiels, une décision qui s’ajoute aux étapes procédurales qui pourraient prendre plusieurs mois.

Visé par quatre procédures pénales et condamné dans l’une d’elles à New York pour falsification de documents comptables, Donald Trump fait feu de tout bois pour passer en jugement le plus tard possible.