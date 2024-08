Le crime, l’économie, les migrants : Donald Trump a défendu son parti sur ces thèmes chers aux républicains dans une conférence jeudi à Mar-a-Lago, en Floride. Il a aussi soulevé des doutes sur la légitimité de son adversaire politique, Kamala Harris, et remis en question son intelligence, alors que la campagne démocrate profite d’un regain d’intérêt.

« Nous avons quelqu’un qui n’a jamais reçu un seul vote pour la présidence et elle est dans la course — et ça me va, mais ils nous avaient donné Joe Biden et maintenant, ils nous donnent quelqu’un d’autre », a-t-il dit, se questionnant sur la constitutionnalité de la démarche. Sans préciser que le processus de nomination n’est pas inscrit dans la Constitution et est régi par chaque parti ; les délégués démocrates ont voté en ligne pour l’investiture.

La conférence de Donald Trump a été annoncée jeudi matin, alors que les républicains multiplient les critiques contre la candidate démocrate pour son absence d’entrevues.

PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS La candidate présidentielle démocrate Kamala Harris et son colistier Tim Walz, à gauche, lors d’un évènement de campagne devant des membres du syndicat UAW

La campagne démocrate profite d’un regain d’attention depuis l’annonce du retrait de la candidature de Joe Biden et de son remplacement par Kamala Harris. Le choix du gouverneur du Minnesota Tim Walz comme candidat à la vice-présidence a aussi été bien accueilli. Le ticket a amassé des dizaines de millions de dollars après ces annonces.

Stratégie

« Le changement de ticket démocrate a complètement détruit le plan des républicains, analyse Shannon Bow O’Brien, professeure à l’Université du Texas à Austin, jointe au téléphone. Trump s’attendait à ce que ce soit facile contre Joe Biden. »

Ça ne changera pas la campagne, puisqu’il sera surtout question des politiques, a affirmé M. Trump.

Mais il ne peut plus utiliser les phrases maintes fois répétées sur l’âge ou le manque de dynamisme de Joe Biden.

Le candidat républicain a utilisé une autre insulte, remettant en question à plus d’une reprise, jeudi, l’intelligence de son adversaire politique, et sa compétence.

PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS Donald Trump a remis en question l’intelligence de Kamala Harris, jeudi.

Après avoir laissé planer le doute sur la tenue du débat présidentiel le 10 septembre prochain, il a finalement accepté d’y participer. Le républicain a en outre proposé de tenir d’autres débats télévisés les 4 et 25 septembre, pour un total de trois débats sur les chaînes Fox News, ABC et NBC.

Élections et fraudes

L’actuel président Joe Biden s’est inquiété cette semaine de la réaction des républicains s’ils perdaient le 5 novembre. Questionné à ce sujet, Donald Trump a répondu : « Bien sûr qu’il y aura un transfert pacifique, comme ce fut le cas la dernière fois. Il y aura un transfert pacifique ; j’espère juste que nous aurons des élections honnêtes. » Il a faussement affirmé que personne n’avait été tué dans l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, après sa défaite.

L’ancien président a aussi réitéré qu’il ne devrait y avoir qu’une journée pour voter, sans vote électronique, avec des papiers d’identification et des preuves de citoyenneté.

Les rumeurs de possibles fraudes électorales, utilisées en 2020, restent une stratégie pour remettre en question les résultats du vote, estime Mme O’Brien. L’élection s’annonce serrée « et la meilleure chose qu’ont les républicains, en ce moment, c’est de laisser planer le doute sur les résultats, même si le processus est très sûr », explique-t-elle.

États pivots

Donald Trump a affirmé avoir une majorité d’appuis. Des médias ont publié les résultats d’un sondage de la Marquette University Law School qui place Kamala Harris en tête, à 52 %, dans les intentions de vote.

Ce sont cependant les voix des États pivots qui seront déterminantes — et pour l’instant, les écarts dans les intentions de vote y restent faibles et changeants.

« C’est difficile de mesurer l’effet de tout ça sur les indépendants, ça bouge tellement vite », dit Stella M. Rouse, de l’Université d’État de l’Arizona, au téléphone.

L’Arizona est l’un de ces États pivots. C’est également une région frontalière avec le Mexique, où l’immigration est un enjeu important, rappelle Mme Rouse. Tout comme l’économie, un sujet capable de rallier aux urnes les électeurs indépendants ou désengagés.

L’équipe démocrate et le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, se sont rendus au Wisconsin et au Michigan mercredi, deux autres États clés pour l’élection. L’absence de Donald Trump a été remarquée. En conférence de presse, il a indiqué que ses déplacements prévus dans des États pourtant acquis à son parti visaient surtout à aider les candidats républicains au Sénat et à la Chambre des représentants.

« Le problème avec Trump, c’est qu’il est très imprévisible, et [son équipe] va le préparer et lui dire ce qu’il devrait dire, mais il dévie du scénario établi », note Mme O’Brien. La décision d’envoyer M. Vance seul dans ces États peut être due à sa meilleure discipline et à son image d’Américain du Midwest. « C’est assez courant d’utiliser le candidat à la vice-présidence comme chien d’attaque et comme porte-parole », ajoute-t-elle.