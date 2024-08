PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS

(Palm Beach) Donald Trump a proposé jeudi à sa rivale Kamala Harris trois débats télévisés en septembre, dont un confirmé, pour tenter de reprendre la main dans la campagne électorale américaine, au moment où la vice-présidente surfe sur une vague d’enthousiasme en sillonnant plusieurs États clés.

Chandan KHANNA avec Lucie AUBOURG à Washington Agence France-Presse

Lors d’une rare conférence de presse depuis Mar-a-Lago, sa luxueuse résidence en Floride, l’ancien président républicain a aussi promis une « passation pacifique » du pouvoir, à condition que l’élection du 5 novembre soit « honnête ».

Pour tenter de se replacer dans la course face à l’élan de Kamala Harris, Donald Trump a proposé à sa rivale trois débats télévisés en septembre sur Fox News, ABC et NBC. « La vice-présidente Harris et l’ancien président Trump ont tous les deux confirmé qu’ils participeront au débat sur ABC » le 10 septembre, a déclaré la chaîne sur X.

Les deux autres duels devront encore être confirmés les 4 et 25 septembre.

Mais l’homme d’affaires de 78 ans a passé une bonne partie de sa conférence de presse à contester avec virulence « l’enthousiasme » provoqué par l’entrée en lice de Mme Harris qui tient depuis mardi plusieurs rassemblements avec son tout nouveau colistier Tim Walz.

PHOTO JEFF KOWALSKY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis

Piqué au vif

« Oh, arrêtez ! J’avais 107 000 personnes dans le New Jersey […] Combien en avait-elle hier [dans le Wisconsin] ? 2000 personnes […] J’ai eu récemment 25 000 personnes dans le Michigan », a rétorqué M. Trump, piqué au vif.

Les démocrates « parlent d’enthousiasme. Je vous dis que l’enthousiasme est au Parti républicain et avec moi comme candidat », a-t-il assuré.

Le tempétueux tribun peine à répondre à la dynamique du « ticket » démocrate entre Mme Harris, 59 ans, et M. Walz, le gouverneur du Minnesota de 60 ans, qui étaient mardi et mercredi dans les États pivots qui peuvent décider du sort de la présidentielle : Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan.

PHOTO KEREM YÜCEL, ASSOCIATED PRESS Tim Walz et Kamala Harris

À l’inverse, M. Trump n’a pas encore tenu de rassemblement cette semaine. Cette conférence de presse était sa première apparition publique depuis que Mme Harris a choisi M. Walz.

Quant au président Joe Biden, qui a renoncé le 21 juillet à briguer un second mandat, il s’est inquiété que celui qu’il a battu en 2020 conteste aussi le résultat du 5 novembre en cas de défaite, selon l’extrait mercredi soir d’une interview qui sera diffusée dimanche sur CBS.

« Bien sûr qu’il y aura une passation pacifique [du pouvoir], comme ce fut le cas la dernière fois. […] J’espère juste que nous aurons des élections honnêtes », a répondu l’ancien locataire de la Maison-Blanche, sans mentionner l’assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021.

M. Trump doit retrouver les estrades et ses partisans vendredi dans le Montana, un État acquis à la cause républicaine et ne faisant pas partie de ceux susceptibles de faire basculer le résultat national.

Bons sondages pour Harris

Mais Mme Harris a mis en garde mercredi soir contre une victoire de leur adversaire, qui avait lui-même ironisé sur le fait d’être dictateur « pour un jour » s’il est élu.

Jeudi, le tandem démocrate est dans le Michigan, avant l’Arizona et le Nevada vendredi et samedi.

Un nouveau clip de campagne visant la minorité hispanique, importante dans ces deux États du sud, souligne que Kamala Harris, née d’une mère indienne, a été « élevée par une mère migrante ».

Pour Kamala Harris, l’enjeu est de tenir la distance durant trois mois.

Dans les sondages, elle a réussi à combler l’avance qu’avait Donald Trump sur Joe Biden.

PHOTO NATHAN HOWARD, ARCHIVES REUTERS Joe Biden, président des États-Unis

Une enquête d’opinion publiée par la Marquette Law School donne même la vice-présidente en tête, récoltant 52 % des intentions de vote contre 48 % pour son adversaire.

La campagne Trump avec son colistier J. D. Vance semble s’enliser, malgré une grande démonstration de force mi-juillet lors de la convention républicaine. Il en était reparti en maître absolu de son parti, quelques jours seulement après avoir frôlé la mort lors d’une tentative d’assassinat.

Mais sa tâche s’est compliquée et il a dû ajuster sa stratégie depuis le remplacement de Joe Biden par Kamala Harris.

M. Trump a dépêché cette semaine M. Vance dans certains États pivots. Mais le sénateur de l’Ohio, 40 ans, peine à l’aider à regagner l’ascendant, lui qui a vu sa cote de popularité dégringoler en raison de plusieurs polémiques.